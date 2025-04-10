Іран погрожує призупинити співпрацю з МАГАТЕ через загрози з боку США

Тегеран не виключає “висилку” інспекторів наглядового агентства.

Іран може призупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), якщо погрози на адресу Тегерана будуть продовжуватися, заявив у четвер, 10 квітня, радник верховного іранського лідера Алі Шамхані, після того, як президент США Дональд Трамп знову попередив про можливість застосування військової сили в разі недосягнення нової угоди стосовно ядерних питань.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Шамхані, "постійні зовнішні загрози" та ризик військового нападу можуть призвести до таких стримувальних заходів, як висилка інспекторів МАГАТЕ і припинення співпраці Тегерана з агентством.

"Переміщення збагаченого урану в безпечні та нерозкриті місця в Ірані також може бути на порядку денному", - додав він.

Під час першого президентського терміну Трамп вивів США з угоди, яка обмежувала ядерну програму Тегерана, відновивши санкції. За даними МАГАТЕ, яке моніторить "ядерну активність" Ірану, Тегеран з того часу значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану, наближаючись до створення ядерної зброї. Сам Тегеран, однак, стверджує, що його ядерна програма нібито призначена виключно для “цивільних енергетичних цілей”.

Іранські та американські дипломати в суботу, 12 квітня, як очікується, проведуть переговори в Омані щодо ядерної програми Тегерана. У той час як США наполягають, що переговори з Тегераном будуть прямими, Іран заявляє про непрямий діалог за посередництва міністра закордонних справ Оману.