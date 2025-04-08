США та Іран проведуть переговори вже у суботу

Проте пройдуть вони у "непрямому форматі".

Президент США Дональд Трамп заявив, що США проведуть з Іраном прямі ядерні переговори.

В Тегерані ж повідомили, що зустріч буде "непрямою", пише газета The New York Times.

Журналісти додають, що якщо переговори відбудуться, це буде перша офіційна зустріч "віч-на-віч" між двома країнами відтоді, як Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном часів 44-го президента США Барака Обами сім років тому.

Разом з тим, діалог відбудеться в "небезпечний момент", оскільки Іран нібито втратив протиповітряну оборону навколо ключових ядерних об'єктів через ізраїльські удари в жовтні 2024-го.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав, що переговори на вищому рівні відбудуться в Омані, проте у "непрямому форматі".

"Це і можливість, і випробування. М'яч на полі Америки", - написав він в соцмережі.

Американські чиновники каждуть, що якщо непрямі переговори між США та Іраном будуть "шанобливими та продуктивними", тоді ж країни зможуть домовитись про пряму зустріч.

Раніше ми писали, що Іран очікує нападу США найближчим часом.