Польща застерегла Трампа від "історичної помилки" – FT

Польща назвала головну "червону лінію" для США у переговорах України та росії

Дональд Трамп ризикує зробити "історичну помилку", якщо переговори про припинення війни в Україні призведуть до того, що США визнають претензії росії на Крим та інші окуповані території.

Про це заявив радник польського уряду з питань України Павел Коваль.

В інтерв'ю Financial Times Коваль заявив, що для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо окуповані території України юридично будуть визнані російськими.

За словами Коваля, існує чітка різниця між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення бойових дій в Україні та реалізацією "російських очікувань щодо визнання Криму, Донбасу або інших частин України, що було б історичною помилкою". З точки зору прецеденту, який це створить, дозволивши Путіну розширити "імперську росію", попередив Коваль, "це було б жахливо":