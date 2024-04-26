Польща продовжить захист українцям без паспорта

Наразі захист діє до 30 червня, але влада готує рішення про його продовження.

Польща продовжить тимчасовий захист українським біженцям. Зокрема, це стосується й українців без паспорта.

Це рішення анонсував міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

Про це повідомляє Gazeta.

Наразі тимчасовий захист діє до 30 червня, але влада готує продовження.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописано в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня", - заявив Кєрвінський.

Очільник МВС Польщі, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, заявив, що його країна буде охороняти права біженців і не передасть їхні приватні дані.

"Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні", - сказав він.

Нагадаємо, що 23 квітня українські дипустанови припинили надавати консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку. Це вже спричинило хвилю обурення серед громадян, які перебувають за межами держави.