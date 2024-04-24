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Найкращий спосіб уникнути війни: менше говорити і більше готуватися – президент Фінляндії

24 квітня 2024, 13:11
Найкращий спосіб уникнути війни: менше говорити і більше готуватися – президент Фінляндії
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Фінляндія і Швеція - нові члени НАТО і повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру і пом'якшенні риторики про війну, але при цьому готуватися до неї.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб, передає Euractiv.

Фінський президент перебуває з офіційним візитом у Стокгольмі. 

Він скористався можливістю обговорити питання оборони, військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - сказав Стуб.

Він додав, що подібна риторика може легко порушити у молодого покоління почуття безпеки і віру в майбутнє.

"Фінляндія і Швеція повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру", - сказав фінський лідер. 

За його слова, що це звучить парадоксально, саме тому ми хочемо мати сильні збройні сили і тому ми вступили в НАТО.

"Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - підсумував Стуб.

В березні Фінляндія вперше взяла участь у військових навчаннях НАТО.

Фінляндія подала заявку на вступ у НАТО 18 травня 2022 року – після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 1 березня 2023 року Фінляндія схвалила законопроєкт про вступ у НАТО. 23 березня закон підписав президент країни Саулі Нійністьо. Вже четвертого квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО.

 
війнаНАТОФінляндіяОлександр Стуб

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