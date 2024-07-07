Новий глава МЗС Британії обіцяє відновити дипломатичні зв'язки з Європою

За словами очільника МЗС, перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом.

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.

Відповідну заяву британський міністр зробив в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе", оскільки наслідки референдуму про Brexit і роки важких зусиль з його імплементації поглинали політичну енергію.

Тепер цьому має бути покладено край, переконаний Леммі.

"Британія повинна почати відновлювати зв'язки зі світом", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС, перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом, і саме тому свої першу поїздку за кордон він здійснює до Німеччини, Польщі та Швеції, де він зустрінеться зі своїми колегами в кожній з цих країн. Потім він поїде на саміт НАТО у Вашингтоні.

"Давайте залишимо роки Brexit позаду. Ми не збираємося знову приєднуватися до єдиного ринку і митного союзу, але є багато чого, що ми можемо зробити разом. Я хочу бути абсолютно чітким: європейські країни – наші друзі", – підкреслив Леммі.

Він додав, що сфери співпраці включають енергетику і клімат, але найбільш нагальною є безпека.

"В умовах війни в Європі ми повинні продовжувати витрачати кошти на оборону і тісно співпрацювати", – вважає Леммі.

Новий британський прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив склад нового уряду Великої Британії. Ключові для України посади в новому уряді – міністра закордонних справ та міністра оборони – зайняли люди, які вже відомі Україні. Це, відповідно, Девід Леммі та Джон Гілі. У травні, ще перебуваючи у статусі "міністрів тіньового уряду", вони відвідували Київ та пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти росії.