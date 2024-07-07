Фракція Орбана набирає достатню підтримку, щоб стати групою в Європарламенті – Politico

Тепер до "Патріотів за Європу" входять партії з семи країн Євросоюзу.

Фракція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Патріоти за Європу" отримала достатню підтримку, аби стати офіційною групою в Європейському парламенті. Це сталось після того, як до неї приєдналась бельгійська правапартія Vlaams Belang.

Про це повідомляє Politico.

"Як праві, патріотичні та націоналістичні партії, ми сильні разом у Європі", — заявив голова Vlaams Belang Том Ван Грікен.

Видання зазначає, що альянс тепер має право сформувати нову офіційну ультраправу групу Європейського парламенту. За правилами вона повинна складатися з 23 євродепутатів із семи країн. Такі обʼєднання отримують фінансові та процедурні переваги.

"Патріоти за Європу" продовжують зростати завдяки новому поповненню, бельгійській Vlaams Belang", — написав Золтан Ковач, міжнародний представник Орбана.

Нагадаємо, наприкінці червня Орбан, а також президент Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль та експрем’єр Чехії Андрей Бабіш, який є лідером партії ANO, оголосили про створення «найсильнішої правої групи» у Європарламенті. Тоді угорський премʼєр заявив, що європейська політика «має бути змінена».

Раніше до фракції Орбана доєднались ультраправі партії з Нідерландів та Іспанії.