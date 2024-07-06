Голландські та іспанські ультраправі партії приєднаються до фракції Орбана – Politico

Орбану потрібна лише ще одна партія для створення власної групи в Європарламенті.

Лідери голландських та іспанських ультраправих партій планують приєднатися до нового правого альянсу, який формує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ці кроки дозволять Орбану набрати достатню кількість членів, щоб сформувати офіційну нову ультраправу групу в Європейському парламенті — і потенційно підірвуть владу прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні, яка втратила членів своєї власної групи на користь "Патріотів за Європу" Орбана.

Про це пише Politico.

5 липня нідерландець Герт Вілдерс заявив, що хоче, щоб його Партія за свободу приєдналася до групи "Патріоти за Європу" Орбана.

Лідер іспанської партії "Голос" Сантьяго Абаскаль заявив, що його партія також приєднається до альянсу Орбана, вийшовши з "Європейських консерваторів і реформістів" Мелоні. Потім Абаскаль надіслав Мелоні в соціальних мережах повідомлення з вибаченнями.

Згідно з регламентом Європарламенту, для створення офіційного об'єднання потрібно 23 депутати Європарламенту з семи країн. Орбан виконав першу вимогу, маючи 37 депутатів Європарламенту. А з націоналістичними, антиімміграційними партіями з Угорщини, Австрії, Португалії та Чехії, до яких тепер приєдналися групи з Іспанії та Нідерландів, йому потрібна лише ще одна національна партія, щоб сформувати власну групу в Європарламенті.

Поки що Орбан отримав відмову від польської партії "Право і справедливість". А 5 липня газета FT повідомила, що французьке "Національне об'єднання", партія Марін Ле Пен, також веде переговори про приєднання до альянсу Орбана.

"Національне обʼєднання" Марін Ле Пен може стати найбільшою фракцією в блоці, якщо таки вирішить приєднатися до "Патріотів Європи" зі своїми 30 євродепутатами.

Усі три партії — засновники блоку — проросійські, жодна з них не підтримує Україну у війні з росією. Їхні лідери теж відомі своєю прихильністю до рф. Партія Марін Ле Пен теж відома проросійською позицією. Зокрема, напередодні другого туру виборів вона в інтервʼю пообіцяла, що не дозволять Україні бити французькою далекобійною зброєю по російській території.