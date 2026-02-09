Фарадж і британські ультраправі намагаються дистанціюватися від путіна

Лідер партії тепер активно демонструє підтримку України та НАТО, намагаючись очистити імідж своєї політичної сили перед виборами.

Британська партія Reform UK та нове покоління французьких ультраправих політиків намагаються відмежуватися від кремля, аби зберегти підтримку виборців, які виступають на боці України.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж, який раніше захоплювався президентом росії владіміром путіним, нині намагається змінити імідж партії та підкреслити підтримку України та НАТО. За пів року представники партії неодноразово зустрічалися з європейськими дипломатами та представниками України, заявляючи про підтримку суверенітету країни та її військових зусиль.

Сам Фарадж у жовтні 2025 року назвав путіна "дуже поганим хлопцем" та підтримав використання заморожених російських активів на користь України.

Раніше Фарадж хвалив кутіна, а у 2024 році стверджував, що Захід "спровокував" російського лідера на вторгнення в Україну. Минулого тижня Reform UK також змінила керівника осередку в Уельсі після скандалу з його попередником, який отримав понад 10 років ув'язнення за хабарі з росії.

Європейські дипломати відзначають, що позиція Reform UK залишається нечіткою, і не завжди зрозуміло, наскільки партія дійсно підтримує Україну.

Схожа тенденція спостерігається у Франції. Молоде покоління ультраправих Національного об'єднання на чолі із Жорданом Барделлою дистанціюється від путіна, щоб виглядати привабливішими для виборців та вийти у політичний мейнстрим. Барделла підтримав постачання озброєнь Україні, тоді як частина старшого покоління партії зберігає проросійські настрої, але розуміє, що це політично невигідно.

Для французьких ультраправих розрив зв'язків із кремлем став ключовим елементом стратегії зміцнення авторитету партії та розширення підтримки на майбутніх президентських виборах 2027 року.