Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

20 березня 2026, 10:57
Очільниця італійського уряду частково підтримала Орбана в суперечках з Україною – Politico
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила колегам, що розуміє рішення прем’єра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро. 
 
Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів ЄС, які цитували слова прем’єрки.
 
Мелоні підкреслила, що все одно підтримує право України негайно отримати позику розміром 90 мільярдів євро, проте розуміє, чому Орбан вирішив її заблокувати.
 
На її думку, позиція Орбана була "нормальною", і якби вона була на його місці, то вона б "зрозуміла, чому він так вчинив".
 
Тим часом представник офісу Мелоні в коментарі Politico заперечив, що вона це говорила, і заявив, що "речі, які приписують прем’єр-міністерці, є абсолютно безпідставними".
Орбанвійна в УкраїніМелоніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється