Очільниця італійського уряду частково підтримала Орбана в суперечках з Україною – Politico

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила колегам, що розуміє рішення прем’єра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро.

Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів ЄС, які цитували слова прем’єрки.

Мелоні підкреслила, що все одно підтримує право України негайно отримати позику розміром 90 мільярдів євро, проте розуміє, чому Орбан вирішив її заблокувати.

На її думку, позиція Орбана була "нормальною", і якби вона була на його місці, то вона б "зрозуміла, чому він так вчинив".

Тим часом представник офісу Мелоні в коментарі Politico заперечив, що вона це говорила, і заявив, що "речі, які приписують прем’єр-міністерці, є абсолютно безпідставними".