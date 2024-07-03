Китай з росією розробляють безпілотник схожий на "Шахед" – Bloomberg

КНР може виробляти БПЛА, подібні до "Шахедів", набагато швидше, ніж Іран або росія.

Китайські і російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський "Шахед", яким активно атакують Україну.

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

Політики не ідентифікували дрон, який розробляється, проте китайські оборонні веб-сайти і кілька ЗМІ повідомили, що КНР розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

В 2023 році компанії провели переговори про співпрацю щодо копіювання іранського безпілотника Shahed, а вже цього року розпочали розробку та тестування версії для підготовки до відправки в рф, розказали чиновники, які попросили не називати їхніх імен, щоб не розголошувати приватну інформацію.

Вони заявляють, що китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Деякі країни вважають, що надання рф безпілотників для нападу перетне межу летальної допомоги, кажуть двоє чиновників.

Ще одне джерело сказало, що, за оцінками США, Китай ще думаю, чи надсилати повністю збудовані безпілотні літальні апарати, але в той же час надсилає комплекти, з яких можна зробити ударні дрони.

США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу росії, хоча й визнають, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію, заявили співрозмовники для агенції.