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Якщо росія спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на 100 км вглиб – Держдеп

03 липня 2024, 08:09
Якщо росія спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти на 100 км вглиб – Держдеп
джерело eadaily
Конгрес вкотре закликав зняти всі обмеження для ЗСУ.

Помічник державного секретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн заявив, що якщо росія спробує розширити фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Про це пише міжнародний мовник Голос Америки

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів у зоні, де дозволено вести вогонь", – сказав політик. 

О'Браєн вважає, що росія втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

За його словами, пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

Вчора, 2 липня, стало відомо, що Пентагон анонсував пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд.

 

держдепвійна в Україніатака рф

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