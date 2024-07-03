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Китайські банки після санкцій США тікають з московської біржі

03 липня 2024, 11:19
Китайські банки після санкцій США тікають з московської біржі
Фото: АFР
Центробанк рф готується до припинення біржових торгів юанем.

Великі банки Китаю, які активно торгують китайським юанем і досі продовжували працювати з росією - залишають мосіржу, яка попала під санкції США.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на біржову статистику.

"За останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн рублів - найнижчого рівня з лютого 2023 року", - пише видання. 

Разорм з цим, різко зріс оборот позабіржового ринку юаня. Так, в червні було укладено угод на 1,98 трлн рублів - на 27% більше, ніж в травні. Внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд рублів на день.

Тоюто потоки юанів, які ллються в рф за продану до Китаю нафту, йдуть з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

Учасники китайського ринку це головні постачальники юаневої ліквідності. Вони несуть ризики потрапляння під вторинні санкції Білого дому, адже мосбіржу внесено до SDN-списку Мінфіну США з забороною на будь-які операції, пояснює аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

В ЗМІ зазначають, що в російському Центробанку вже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом і євро. Найімовірніше, китайські банки поступово згортатимуть операції з московською біржею і Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції, розповідало Bloomberg близьке до Центробанку джерело.

Нагадажмо, що 13 червня головна російська біржа припинила торги доларами та євро після різкої ескалації санкцій США.

 

Китаймосковська біржаюань

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