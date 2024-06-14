Головна російська біржа припинила торги доларами та євро після різкої ескалації санкцій США – FT

Останні обмеження Вашингтона змушують здійснювати операції в доларах або євро поза центральною біржею.

Головна російська біржа припинила торги доларами та євро після різкої ескалації санкцій США, спрямованих на решту зв'язків між російською фінансовою системою та іноземними банками. Центральний банк росії заявив, що обмінні курси рубля тепер відображатимуть міжбанківські операції, після того як санкції США, оголошені в середу 12 червня на Московській біржі (ММВБ), найстарішому російському ринку, витіснили торги з центрального ринку.

Ці зміни означають, що ціноутворення рубля стане більш непрозорим, що вплине на його конвертованість і збільшить витрати імпортерів та експортерів після широких санкцій, які Міністерство фінансів США охарактеризувало як такі, що спрямовані на "військову економіку" росії. Для банків у Китаї та Туреччині, які все ще здійснюють операції з росією, ці заходи підвищують ризик того, що так звані вторинні санкції відріжуть їх від фінансової системи США, наприклад, позбавлять їх доступу до доларів США.

Про це повідомляє Financial Times.

"Уявіть собі середньовічне місто, в якому закривається центральний ринок. Усе одно залишаться фермери, які бажають продати продукти, і жителі, які бажають купити, просто їм доведеться зустрічатися в якихось закутках у всьому місті... Саме це має статися в росії", — каже старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге.

Попит на долари і євро збережеться, додав Клюге, але покупцям і продавцям іноземної валюти буде складніше знайти один одного, що зробить кожну угоду дорожчою і знизить прозорість російської економіки.

Після оголошення санкцій деякі банки пропонували продавати долари за 120-200 рублів, тоді як останній курс на ММВБ становив трохи менше ніж 90 рублів. Наразі більшість банків продають американську валюту за 93-99 рублів. Аналітики московського БКС Експрес, одного з найбільших російських брокерів, очікують, що найближчими днями рубль впаде на 3-5% порівняно з досанкційним рівнем.

"Призупинення біржової торгівлі валютою не означає повної втрати конвертованості рубля, але є ударом по біржі Moex, яка утворилася в 2011 році в результаті злиття двох провідних російських торгових майданчиків і зараз налічує понад 30 мільйонів брокерських рахунків", — пише газета.

Перенесення всієї торгівлі доларом і євро на міжбанківський ринок, ймовірно, призведе до розширення різниці між цінами купівлі та продажу і більшої волатильності рубля.

"Для звичайних людей це означає, що переказувати гроші з росії стане дещо складніше, — вважає Олександра Прокопенко, науковий співробітник Євразійського центру Карнегі.

Це також призведе до додаткових витрат для російських імпортерів, оскільки їм доведеться купувати іноземну валюту для здійснення платежів, а також вдарить по експортерах, яким доведеться конвертувати більшу частину своєї іноземної виручки в рублі.