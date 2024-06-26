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53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває – ГУР

26 червня 2024, 12:09
53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває – ГУР
"Ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію", зауважили у ГУР.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває.
 
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов.
 
Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими, оскільки Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом.
 
"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.
 
 
За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернулися  32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
Зокрема вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону також звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. 

 

полоненівійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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