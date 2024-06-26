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Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця року – Time

26 червня 2024, 13:13
Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця року – Time
Перед заходом доведеться говорити з росіянами.
Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року.
 
Про це пише Time.
 
Президент Володимир Зеленський після повернення з першого саміту, що відбувся в Швейцарії, сказав, що "ніяких пауз зараз" бути не повинно. Він вважає, що зроблено "перший відчутний крок до миру".
 
Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який займався організацією та залученням учасників до першого саміту, готується до великого випробування – зустрічі з представниками росії. Як відомо, раніше Україна говорила, що Росія може взяти участь у другому саміті – аби передати їй напрацювання щодо встановлення миру. 
 
Про те, що Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року, в Офісі президента вже говорили. Однак те, що зустріч відбудеться в Саудівській Аравія, відкрито не оголошували, хоча Зеленський називав цей варіант. 21 червня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що на проведення заходу претендують декілька "сильних гравців". Київ хотів би, аби саміт прийняла країна Глобального Півдня.
 
На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року. 
війна в Україніросія окупантисаміт миру

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