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В Дніпрі загинули люди внаслідок атаки росії (оновлено)

03 липня 2024, 11:34
В Дніпрі загинули люди внаслідок атаки росії (оновлено)
Фото: firtka.if.ua
У місті кілька пожеж і є руйнування через російську атаку.

Сьогодні, 3 липня, зранку російські війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро, застосували ракети й ударні дрони. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих і 34 поранених.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка", – йдеться в дописі.

Лисак також написав, що сталося кілька пожеж. Є руйнування. 

Інформація ще уточнюється.

 
Дніпроатака рф

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