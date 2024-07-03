В Дніпрі загинули люди внаслідок атаки росії (оновлено)

У місті кілька пожеж і є руйнування через російську атаку.

Сьогодні, 3 липня, зранку російські війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро, застосували ракети й ударні дрони.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих і 34 поранених.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка", – йдеться в дописі.

Лисак також написав, що сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Інформація ще уточнюється.