Макрон розпустив парламент Франції – Le Monde

Французький президент Емманюель Макрон після провалу на виборах оголосив, що розпускає Національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Позачергові вибори стартують 30 червня, а другий тур відбудеться 7 липня.

Це сталося через те, що проросійська партія Марін Ле Пен здобула перемогу на виборах в Європарламент.

"Я вирішив через голосування повернути вам вибір нашого парламентського майбутнього", - заявив Макрон у відозверненні.

Він додав, що не може робити вигляд, що нічого не сталося, що результати виборів до ЄС не є хорошими для його уряду, а також що зростання голосів за націоналістів становить небезпеку для Франції та Європи.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент.

Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Нагадаємо, що є результати виборів до Європарламенту.