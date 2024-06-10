Вибори до Європарламенту: збереглася демократична більшість

Європейці Євросоюзу сформували демократичну центристську більшість в Європейському парламенті.

В Європарламенті нового скликання місця будуть розподілено таким чином:

Європейська народна партія (EPP) – 186 місць.

Соціалісти і демократи (S&D) – 133

Оновлення Європи (Renew Europe) – 82

Європейські консерватори й реформісти (ECR) 70

Ідентичність і демократія (ID) – 60

Зелені (Greens) 53

Ліві (The Left) 36

Неприєднані кандидати 50

Інші – 50

Нагадаєамо, що протягом останніх 4 днів В країнах Євросоюзу відбулися вибори до Європейського парламенту.

Новий склад якого визначатиме політичний розвиток континенту на наступні п’ять років.

А вчора відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.