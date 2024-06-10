Вибори до Європарламенту: збереглася демократична більшість
В Європарламенті нового скликання місця будуть розподілено таким чином:
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Європейська народна партія (EPP) – 186 місць.
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Соціалісти і демократи (S&D) – 133
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Оновлення Європи (Renew Europe) – 82
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Європейські консерватори й реформісти (ECR) 70
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Ідентичність і демократія (ID) – 60
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Зелені (Greens) 53
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Ліві (The Left) 36
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Неприєднані кандидати 50
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Інші – 50
Нагадаєамо, що протягом останніх 4 днів В країнах Євросоюзу відбулися вибори до Європейського парламенту.
Новий склад якого визначатиме політичний розвиток континенту на наступні п’ять років.
А вчора відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.