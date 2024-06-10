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Вибори до Європарламенту: збереглася демократична більшість

10 червня 2024, 08:07
Вибори до Європарламенту: збереглася демократична більшість
results.elections.europa.eu
Європейці Євросоюзу сформували демократичну центристську більшість в Європейському парламенті.

В Європарламенті нового скликання місця будуть розподілено таким чином:

  • Європейська народна партія (EPP) – 186 місць.

  • Соціалісти і демократи (S&D) – 133

  • Оновлення Європи (Renew Europe) – 82

  • Європейські консерватори й реформісти (ECR) 70

  • Ідентичність і демократія (ID) – 60

  • Зелені (Greens) 53

  • Ліві (The Left) 36

  • Неприєднані кандидати 50

  • Інші – 50

Нагадаєамо, що протягом останніх 4 днів В країнах Євросоюзу відбулися вибори до Європейського парламенту.

Новий склад якого визначатиме політичний розвиток континенту на наступні п’ять років.

А вчора відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті. 

 
вибориЄвропарламент

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