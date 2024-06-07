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ПОЛІТИКА

Макрон підтвердив затримання у росіїї французького громадянина підозрюваного у шпигунстві

07 червня 2024, 13:57
Макрон підтвердив затримання у росіїї французького громадянина підозрюваного у шпигунстві
Фото: Укрінформ
Макрон зауважив, що потрібно "відновити правдиву картину на тлі звинувачень, які лунають".

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Парижу відомо про затримання у росії французького громадянина, якому закидають шпигунство, та що Франція намагатиметься допомогти йому.

Про це повідомляє BFMTV.

Невдовзі після того, як у росії заявили про арешт у москві громадянина Франції Лорана Вінатьє нібито за шпигунство, Макрон у телеефірі підтвердив, що Парижу вже відомо про цю ситуацію. 

"Це один з наших співвітчизників, який працює на швейцарську неурядову організацію, що фінансується колишнім генсеком ООН Кофі Аннаном і займається дипломатичною діяльністю", – зазначив він. 

Макрон зауважив, що потрібно "відновити правдиву картину на тлі звинувачень, які лунають". Він зауважив, що Вінатьє не працював на Францію та що йому надаватимуть усю можливу консульську допомогу, передбачену у подібних випадках. 

Про затримання у москві громадянина Франції стало відомо 6 червня. Як повідомляє російська служба BBC, російський Слідчий комітет опублікував відео затримання, але не назвав імені затриманого.

російський Слідком заявив, що затриманий француз нібито багато років поспіль збирав у росії інформацію військового та військово-технічного характеру. Йому також закидають те, що він не виконав вимоги російського закону і не зареєструвався "іноагентом".

Двоє співрозмовників повідомили журналістам, що впізнають 47-річного Лорана Вінатьє, співробітника швейцарського Центру гуманітарного діалогу. Прізвище Вінатьє з посиланням на джерела в силових структурах почали називати й інші ЗМІ.

Нагадаємо, Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців. 

Макроншпигунстворосія загроза

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