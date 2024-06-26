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До комюніке Саміту миру приєдналося 83 держави: додалась Гаяна

26 червня 2024, 19:31
До комюніке Саміту миру приєдналося 83 держави: додалась Гаяна
Сьогодні Республіка Гаяна підтримала Спільне комюніке учасників Саміту миру, який відбувся 15-16 червня.

Про це повідомляється в оновленому списку підписантів станом на 25 червня, яке оприлюднило на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії. 

83 держави і п'ять організацій: Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент і Організація американських держав. Вселенський патріархат був присутній на саміті як спостерігач і підтримує принципи, викладені у Спільному комюніке, йдеться в повідомленні.

Підтримали комюніке всі держави, які перебувають у Європі, включно з усіма 27 країнами-членами ЄС, Україною, Туреччиною, Грузією, Молдовою, Боснією і Герцеговиною, Сербією і невизнана Косово.

Крім того, серед держав південної і центральної Америки комюніке підписали Антигуа і Барбуда, Аргентина, Барбадос, Чилі, Коста-Ріка, Гаяна, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Перу, Уругвай.

З африканських держав комюніке підписали Бенін, Кабо-Верде, Коморські Острови, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Малаві, Сан-Томе і Прінсіпі, Сомалі, Суринам і Замбія.

Також документ  підписали США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Фіджі, Палау, Сінгапур, Східний Тимор, Ізраїль, Японія, Республіка Корея, Філіппіни, Катар, Республіка Маршаллові Острови.

Два дні тому до комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни.

 

саміт мируГаяна

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