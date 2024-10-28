Зеленський назвав умови і місце проведення другого Саміту миру

Київ також хоче почути ті чи інші пропозиції тих чи інших країн

Другий саміт миру може пройти в Індії: Київ готовий вислухати пропозиції інших країн щодо завершення війни, але на основі українського формату.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю The Times of India.

"Ми говорили з Моді. У нас є майданчик Саміт миру, я вважаю, що ми могли б провести другий саміт в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може організувати відповідний саміт", - заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що Україні необхідно підготуватись до наступного засідання саміту миру.

Рахом з тим, Київ бажає почути ті чи інші пропозиції тих чи інших країн, у тому ж числі Китаю, Бразилії, Індії, членів Євросоюзу, або ж держав Африканського континенту.

"І, будь ласка, якщо є пропозиції є у Китаю та Бразилії, але тільки на основі нашого формату, бо війна у нас. І я вважаю, такий саміт може бути в Індії", - додав президент.

Раніше стало відомо, що Другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка.