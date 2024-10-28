Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський назвав умови і місце проведення другого Саміту миру

28 жовтня 2024, 15:09
Зеленський назвав умови і місце проведення другого Саміту миру
Київ також хоче почути ті чи інші пропозиції тих чи інших країн

Другий саміт миру може пройти в Індії: Київ готовий вислухати пропозиції інших країн щодо завершення війни, але на основі українського формату.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський розказав в інтерв'ю The Times of India.

"Ми говорили з Моді. У нас є майданчик Саміт миру, я вважаю, що ми могли б провести другий саміт в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може організувати відповідний саміт", - заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що Україні необхідно підготуватись до наступного засідання саміту миру. 

Рахом з тим, Київ бажає почути ті чи інші пропозиції тих чи інших країн, у тому ж числі Китаю, Бразилії, Індії, членів Євросоюзу, або ж держав Африканського континенту.

"І, будь ласка, якщо є пропозиції є у Китаю та Бразилії, але тільки на основі нашого формату, бо війна у нас. І я вважаю, такий саміт може бути в Індії", - додав президент.

Раніше стало відомо, що Другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка.

 

Володимир Зеленськийсаміт миру

Останні матеріали

Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
У Курській області 95-бригада перемолола
Політика
У Курській області 95-бригада перемолола "контрнаступи" росіян. І це всі хороші новини з фронту – Том Купер
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 01:20
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Політика
Останні попередження. Трамп говорить як Гітлер, Сталін і Муссоліні – The Atlantic
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 16:58
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві
Політика
Таємні розмови Ілона Маска з путіним. Як Маск в москві "наклюкався" до втрати свідомості – WSJ
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 12:17
путін створює
Політика
путін створює "чорні сотні" під назвою "русская община". Це загрожує як іммігрантам, так і корінним неросіянам – Пол Гобл
Переклад iPress – 25 жовтня 2024, 08:30
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа у сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється