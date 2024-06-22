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ПОЛІТИКА

До комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни

22 червня 2024, 14:15
До комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни
учасники саміту миру (getty images)
Після проведення конференції у Швейцарії це вже пʼятий та шостий підписи.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до фінального комюніке Саміту миру доєднались Маршаллові Острови та Барбадос.

У соцмережі X український лідер подякував державам за підтримку України та Статуту ООН та підкреслив, що кожен голос є важливим у цьому.

Зеленський зазначив, що Київ цінує партнерів з острівних держав. Він закликав усіх доєднуватися до розробки спільного бачення справедливого миру в Україні та світі. За його словами, він розраховує на спільну роботу з острівними державами над питаннями екологічної та продовольчої безпеки.

"Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала", — підкреслив президент України.

Нагадаємо, у комюніке Саміту миру передбачено, що держави-підписанти мають спільне бачення на ядерну загрозу, продовольчу безпеку, обмін військовополоненими та повернення українських дітей. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, у документі врахували принципові позиції українців.

Раніше до декларації доєдналась Замбія. Зеленський підкреслив, що цінує позицію африканських країн щодо російської агресії.

саміт мируВолодимир Зеленський

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