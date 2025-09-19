Зеленський створив Офіс військового омбудсмана: його очолила Ольга Решетилова

Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, ініціювати перевірки, напрацьовувати рішення та щороку звітувати президенту і Верховній Раді.

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Новостворений орган очолила Ольга Решетилова, яка раніше була уповноваженою з питань захисту прав військових і членів їхніх сімей.

Як повідомили в Офісі президента, Офіс військового омбудсмана стане постійним допоміжним органом при главі держави та забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців і всіх сил оборони. Йдеться про чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, ініціювати перевірки, напрацьовувати рішення та щороку звітувати президенту і Верховній Раді.

Зеленський ще у грудні 2024 року призначив Решетилову військовим омбудсманом. За перші 20 днів роботи вона отримала 3 876 звернень від військовослужбовців, з яких найбільш поширеними були скарги на відмову у направленні на військово-лікарську комісію, проблеми з лікуванням та переведенням між підрозділами.

З усіх звернень 302 не стосувалися безпосередньо захисту військових, їх перенаправили до відповідних відомств. У випадках, коли військовослужбовці чи їхні родичі потребували консультацій, омбудсман надавала контакти юристів.

Напередодні, 18 вересня, президент також підписав закон про військового омбудсмана, за яким уповноваженого призначатимуть на п’ять років.