Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський створив Офіс військового омбудсмана: його очолила Ольга Решетилова

19 вересня 2025, 21:57
Зеленський створив Офіс військового омбудсмана: його очолила Ольга Решетилова
Фото: Telegram/Зеленський
Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, ініціювати перевірки, напрацьовувати рішення та щороку звітувати президенту і Верховній Раді.

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана. Новостворений орган очолила Ольга Решетилова, яка раніше була уповноваженою з питань захисту прав військових і членів їхніх сімей.

Як повідомили в Офісі президента, Офіс військового омбудсмана стане постійним допоміжним органом при главі держави та забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців і всіх сил оборони. Йдеться про чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман матиме повноваження розглядати скарги, ініціювати перевірки, напрацьовувати рішення та щороку звітувати президенту і Верховній Раді.

Зеленський ще у грудні 2024 року призначив Решетилову військовим омбудсманом. За перші 20 днів роботи вона отримала 3 876 звернень від військовослужбовців, з яких найбільш поширеними були скарги на відмову у направленні на військово-лікарську комісію, проблеми з лікуванням та переведенням між підрозділами.

З усіх звернень 302 не стосувалися безпосередньо захисту військових, їх перенаправили до відповідних відомств. У випадках, коли військовослужбовці чи їхні родичі потребували консультацій, омбудсман надавала контакти юристів.

Напередодні, 18 вересня, президент також підписав закон про військового омбудсмана, за яким уповноваженого призначатимуть на п’ять років.

омбудсменВолодимир ЗеленськийОльга Решетилова

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється