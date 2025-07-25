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Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з путіним

25 липня 2025, 10:57
Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з путіним
Володимир Зеленський
Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території росії, деякими операціями".
Вперше за тривалий час у розмовах між представниками України та росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів.
 
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.
 
Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.
 
"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.
 
Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території росії, деякими операціями".
 
"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - додав президент.
 
Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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