Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з путіним

Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території росії, деякими операціями".

Вперше за тривалий час у розмовах між представниками України та росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.