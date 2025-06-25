Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії

Український лідер обговорив з західними партнерами збільшення військової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО.

"Серед головних тем перемовин – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва", – йдеться в повідомленні.