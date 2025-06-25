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Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії

25 червня 2025, 21:07
Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії
фото: Офіс президента
Український лідер обговорив з західними партнерами збільшення військової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО.
 
"Серед головних тем перемовин – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва", – йдеться в повідомленні.
 
Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію, за всі зусилля для досягнення справедливого й сталого миру.
 
"Україна цінує вашу підтримку", – додав він.
 
Нагадаємо, Трамп сьогодні провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп заявив, що він не обговорював припинення вогню із Зеленським. А Зеленський заявив, що мав тривалу та змістовну зустріч із президентом Трампом. Сторони охопили всі дійсно значимі питання.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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