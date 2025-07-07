Трамп: Розмова з путіним залишила мене розчарованим

Він вкотре повторив, що війни в Україні можна було уникнути.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує Україну та розчарований результатом останньої телефонної розмови з очільником кремля владіміром путіним. Водночас він висловив задоволення від діалогу з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це Трамп повідомив під час розмови з журналістами, коментуючи американську зовнішню політику та війну в Україні.

На запитання журналіста, чому Сполучені Штати не допомагають Україні так активно, як Ізраїлю, Трамп відповів, що надає Києву допомогу, але повторив свою позицію, що війни можна було б уникнути, якби не, за його словами, "сфальсифіковані вибори" у США у 2020 році.

"Я допомагаю Україні. Я дуже їй допомагаю. Це війна, якої ніколи не мало бути. Якби я залишався президентом, нічого з цього не сталося б. Не було б війни з росією, не було б інфляції, не було б ганебного виведення військ з Афганістану, жовтневої атаки Хамасу на Ізраїль чи протистояння з Іраном", — заявив Трамп.

Він також згадав про нещодавню розмову з Володимиром Зеленським, назвавши її "хорошою". За словами Трампа, український президент "зазнає серйозних атак".

"На нього нападають дуже серйозно, як я і говорив, що так і буде", — сказав очільник Білого дому.

Водночас Трамп зазначив, що розмова з путіним залишила його розчарованим, однак не уточнив деталей розмови або причин такого висновку.

У ЗМІ повідомляли, що рішення про припинення постачань ухвалили у США ще на початку червня, але втілили його лише зараз. Частина озброєння перебувала в дорозі, однак її повернули назад.

Серед озброєнь, постачання яких тимчасово заблоковано, є ракети-перехоплювачі для Patriot, високоточні снаряди для артилерії та ракети для літаків F-16. Влада США пояснила це рішення необхідністю збереження власних запасів у разі можливих криз.

Трамп, однак, стверджував, що Штати не припиняли надання Україні допомоги.

"Ми не припиняли допомагати. Ми постачаємо зброю — вже надали надзвичайно багато, і продовжуємо це робити", — зазначив він напередодні, але додав, що його попередник Джо Байден "спустошив" США, віддаючи зброю. Тож тепер, за словами Трампа, його адміністрація має переконатися, що озброєння вистачить і самим Штатам.