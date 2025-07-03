Стало відомо, яка зброя США для України застрягла в Польщі після призупинення поставок

До переліку увійшли понад 90 ракет AIM

Західні ЗМІ повідомили, що Пентагон призупинив поставку деяких озброєнь Україні. Частина вже знаходилася на території Польщі.

Як інформує репортер NPR Том Боуман, який висвітлює роботу Пентагону, серед цього озброєння опинилися, зокрема, ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Перелік схваленої для України американської зброї, яка застрягла в Польщі (за даними Боумана):