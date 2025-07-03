Стало відомо, яка зброя США для України застрягла в Польщі після призупинення поставок
03 липня 2025, 09:53
До переліку увійшли понад 90 ракет AIM
Західні ЗМІ повідомили, що Пентагон призупинив поставку деяких озброєнь Україні. Частина вже знаходилася на території Польщі.
Як інформує репортер NPR Том Боуман, який висвітлює роботу Пентагону, серед цього озброєння опинилися, зокрема, ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Перелік схваленої для України американської зброї, яка застрягла в Польщі (за даними Боумана):
- 92 ракети AIM,
- 30 ракет для Patriot (PAC3MSE),
- 8496 155-мм гаубичних снарядів,
- 142 ракети AGM-114 Hellfire,
- 252 ракети GMLR,
- 25 ракет Stinger.
Також до списку репортера увійшли 125 гранатометів AT-4.