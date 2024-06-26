Від "мирного плану" путіна Україна не виживе – канцлер

В разі реалізації "мирного плану" російського президента Володимира путіна, який хоче здачу чотирьох українських областей, то Україна не виживе.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі, повідомляє Bild.

Олаф Шоль вважає, що путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.

За його словами, очевидно, що путін, як і раніше, продовжує робити ставку на війну і переозброєння.

"Це найбільш ясно відображено в його уявній пропозиції про припинення вогню. Її навіть не можна називати таким словом. Але варто подивитися, що в ній міститься. Не тільки припинити вогонь, а й віддати території, які російські війська навіть ще не зайняли в незаконний спосіб. Від України також вимагають демілітаризуватися і відмовитися від будь-якої військової допомоги в майбутньому. Той, хто вірить, що країна Україна це переживе і з цього виросте міцний мир у Європі, мабуть, занадто багато дивиться Russia Today", - заявив канцлер.

Шольй додав, що абсолютно ясно, що росія не хоче миру.

"Це Україна, яка зазнала нападу, хоче миру. Справедливого миру без підпорядкування і страху перед новою агресією", - підсумував він.