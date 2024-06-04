росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл

Том Купер опублікував черговий тижневик Дональда Гілла, виокремивши тему про російські втрати і їхній вплив на бойові дії. На думку Купера, якщо хтось має сумніви, що росіяни зазнали настільки великих втрат, то хай поставить собі питання: чому вони не захопили Часів Яр, не просунулися на Харківщині тощо. На інших ділянках фронту теж не відбулося жодних територіальних змін.

Вступ Тома Купера. Цей матеріал був підготовлений Дональдом Гіллом як частина його щотижневика. Я публікую його окремим матеріалом, оскільки вважаю, що він вартий особливої уваги: навіть якщо він "ґрунтується на офіційних повідомленнях Києва", а отже, значний сегмент тих, хто його прочитає, найімовірніше, вважатиме його "пропагандою", він вказує на дуже виразну закономірність.

До речі, для тих, хто має "сумніви щодо наведених цифр": якщо спуститися на ваш рівень, то все дуже просто. Якщо росія не зазнає стільки втрат, як стверджує київська влада, то чому вона не захопила Часів Яр, не дійшла до Харкова..? Чому замість того, щоб повідомляти про "звільнення" того чи іншого району на півночі Харківщини, такі піарники, як Коц, зараз де-факто оголошують про український контрнаступ у напрямку Курська..?

Вплив російських втрат на бойові дії. Їхній рівень зростає з кожною тривалою наступальною операцією

Зростання втрат відбулося, коли росія зосередилася на Бахмуті, а також тоді, коли вона почала атакувати Вугледар. До квітня-травня 2023 року втрати пішли на спад, коли Бахмут майже повністю опинився під російським контролем, а атаки на Вугледар зменшилися. Існувала також невизначеність щодо того, коли почнеться очікуваний наступ України, тому вони, ймовірно, збирали резерви, щоб відреагувати на це.

Коли літній наступ України розпочався, російські втрати приблизно утримувалися на одному рівні, поки вони проводили оборонні операції, але потім різко підскочили, коли почали наступ на Авдіївку 7 жовтня 2023 року. Відтоді російські втрати були стабільно високими, але травень 2024 року приніс як найбільшу кількість втрат, яких росія зазнала за один місяць, так і найбільший разовий приріст втрат за місяць. За цей місяць вони втратили 38 904 вбитими і пораненими, незважаючи на те, що атаки на Харків розпочалися лише 10 травня.

російський призов збільшився з 15-25 тисяч на місяць 2022 року до в середньому 32 тисяч на місяць 2023-го. Якщо російські втрати складуть 35 тисяч+, це призведе до того, що росія не зможе поповнити свої запаси. Це також матиме вплив на якість російських військ.

Якщо в росії щомісячний призов буде вищим, ніж щомісячні втрати, то ці "зайві" війська можна буде тренувати. Чим довше вони тренуються, тим більша ймовірність того, що вони розвинуть навички, які дозволять їм вижити ще тиждень або місяць, перш ніж вони будуть вбиті або поранені. Це певною мірою сприятиме зниженню рівня втрат, навіть під час участі в "м'ясних" атаках. Якщо ж рівень втрат дорівнює або перевищує рівень призовного контингенту, то ненавчених солдатів доведеться відправляти на фронт без підготовки, і рівень втрат буде трохи вищим, що призведе до розкручування спіралі.

Якщо такі темпи втрат триватимуть, росії доведеться збільшити темпи набору: російські збройні сили будуть змушені знайти спосіб збільшити цей показник до більш ніж 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця.

На перший погляд, це здається "простим": олігархи, які розграбували 25% національного багатства, створили умови бідності, які спонукали багатьох піти в армію просто заради можливості заробляти в 2-3 рази більше своєї річної зарплати. Ця бідність підтримувала російську армію, незважаючи на величезні втрати. Зараз, коли потреба в заміні настільки критична, деякі регіони росії пропонують контракти з подвійною зарплатою, що перевищує колишню. Цієї спокуси може бути цілком достатньо, щоб витримати російські втрати. Тільки час покаже, чи вирішить пересічний росіянин, що гроші не варті такого ризику.

Якщо в якийсь момент росія не зможе замінити свої втрати, їй доведеться призвати достатню кількість людей, щоб заповнити порожнечу або зменшити інтенсивність своїх операцій. Це те, чого путін намагається уникнути, тому, на його думку, існує певний ризик, пов'язаний з мобілізацією, але він, імовірніше, проведе мобілізацію, ніж зменшить інтенсивність атак. В історії цієї війни або в характері путіна немає нічого, що вказувало б на те, що зменшення інтенсивності є варіантом, який він охоче обрав би. І зараз у нього є вагомі підстави для того, щоб тиснути так сильно, як він може.

Дві третини бронетехніки, яку росія відправляє в Україну, походить з її складів, і до кінця 2025 року ці склади будуть майже порожніми. росія втрачає більше техніки, ніж може замінити зараз. Без відремонтованих машин кількість техніки в російській армії буде зменшуватися набагато швидше. Водночас обсяг поставок до України збільшується (дуже) повільно. Це призведе до ще більших російських втрат людей і техніки.

Можна навести аргумент на користь того, щоб росія грала в довгу і продовжувала війну допоки в Україні не настане криза кадрів, поки більше союзників не оберуть кандидатів, які підтримують путіна, або поки союзники просто не втомляться від війни і не припинять або скоротять допомогу Україні. Довга, затяжна війна могла б надати росії переваги. Але росія не проявляє терпіння, вона нарощує інтенсивність, або тому, що приймає неправильне рішення, або тому, що вважає, що не зможе вижити у довгій, затяжній війні. У них є жива сила, але немає техніки.

Тому росіяни посилюють свої атаки. Техніка знищується все швидше. Люди стають жертвами швидше. Якість заміни знижується, і люди гинуть ще швидше. На їх заміну витрачається більше коштів. І коли в найближчі роки у них почне закінчуватися техніка, чоловіки гинутимуть ще швидше.

У росії закінчується час, тому їм доводиться наполегливо працювати. І чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час.

Тижневик війни. росія не здобула жодної території

Харківщина. Оскільки США надали Україні дозвіл атакувати російські наземні війська на території росії зброєю американського виробництва, я очікую, що наступного тижня буде опубліковано більше відео, що демонструють наслідки цього політичного рішення.

Витративши свої сили на українську оборону на північ від річки у Вовчанську, росіяни спробували перетнути річку на захід. На короткий час їм вдалося закріпитися, але українці відкинули їх назад. Тоді Україна почала атакувати російські позиції вздовж річки, в той час як росія зруйнувала всі мости і понтонні переправи, які змогла знайти, і почала рити оборонні позиції.

російські блогери повідомляють, що за 8 км від кордону, неподалік від Сум, була сформована бронеколона. Головні та задні машини в колоні були виведені з ладу, а потім решта колони була планомірно знищена;

росія зруйнувала частину мостів через малі річки, що ведуть до Вовчанська. Україна використовує розвідні мости, які перевозять на МТУ-72. російські "Ланцети" пошкодили один із них тут;

Україна використовує багато САУ "Богдана" у регіоні, і ця була пошкоджена безпілотником;

російський обстріл українських позицій, зокрема знищення двох автомобілів;

відео масованого обстрілу, а потім бою за житлові будинки у Вовчанську;

українські військові евакуюють пораненого товариша під артилерійським обстрілом.

Західна Луганщина. росія не здобула жодної території, але дрібномасштабні бойові дії призвели до втрат особового складу в цьому секторі.

Білогорівка. Сильні обстріли продовжувалися, як і обмежені російські атаки, але жодна територія не перейшла з рук в руки.

Бахмут. "Одинокий" російський штурм дійшов до каналу на півночі міста, але був знищений. російські війська, що просуваються до району каналу, зазнають значних втрат, але ті, що вижили, продовжують наступати на місто. Цілком ймовірно, що росія контролює східну і південну околиці району каналу, і російські війська встановлюють більший контроль над лісами на південь від району.

росіяни намагаються підійти до Часового Яру з півночі під обстрілом;

росіяни висаджують піхоту в лісі на схід від району каналу. Вони рухатимуться лісом, щоб продовжити атаки на район;

російську піхоту висаджують під відкритим небом і на неї полюють, коли вона заходить у ліс між Іванівським та районом каналу.

Авдіївка. росіяни продовжують наступати по всьому сектору. Вони зазнали великих втрат і не досягли значного прогресу, за винятком просування на 1500 метрів на захід від Семенівки.

два із семи російських транспортних засобів, які були знищені в цьому кілометровому полі за один день. російські мотоциклісти потрапляють під вогонь зі стрілецької зброї. Іноді вони просто падають. Іноді їхні подорожі перериває безпілотник;

Український MRAP пережив кілька обстрілів, рухаючись до району каналу. Він проїжджає повз інші машини, які не вціліли;

українська гармата 2С7 потрапила під удар "Ланцета".

Короткий погляд всередину російського МТ-ЛБ, люб'язно наданий 110-ю мехбригадою.

За 110 км на схід від Часового Яру в результаті удару ATACMS поблизу Луганського аеропорту було пошкоджено два радари системи "Небо-М". Ця система може виявляти літаки і балістичні ракети на відстані 300 км, що означає, що Миколаїв (біля Херсона) знаходиться в межах досяжності, і вона може майже досягти білоруського кордону.

Мар'їнка. Існує відео, на якому видно, як Bradley перевозить загін за два кілометри на південний схід від Красногорівки, перед тим, як вивантажити десант і бути враженим безпілотником. Відео було опубліковане нещодавно, але цілком можливо, що ця подія сталася кілька тижнів тому. Якщо це не так, то з боку України не було б сенсу відправляти непідкріплений підрозділ так глибоко за російські позиції, навіть якщо щільність військ з обох сторін є низькою.

росія зазнала певних втрат під Побєдою, не просунувшись вперед. На захід від Новомихайлівки російську техніку виводять з ладу міни, які встановлює Україна, та ПТРК Javelin, які знову з'являються на полі бою.

для тих, хто має доступ до Telegram, ось повідомлення про те, як на південний схід від Красногорівки під час висадки піхоти підбили Bradley;

наступного дня їх атакували і взяли в полон;

влучний вогонь української артилерії знищив російську бронегрупу з двох автомобілів, що наступала на Парасковіївку. російська піхота, ймовірно, зазнала втрат, але машини повернулися назад до Новомихайлівки після того, як її висадили. Але це бойове зіткнення є ще одним свідченням того, що Україна використовує більше артилерійських боєприпасів;

нова залізнична колія, побудована за межами досяжності української артилерії, незабаром буде введена в експлуатацію;

російська колона намагається доставити більше військ і вантажів до Красногорівки;

російський екіпаж покидає свій Т90 після підриву на південь від Мар'їнки;

за повідомленнями, росіяни атакували російську позицію.

Багато річок (струмків, потічків) у цій місцевості дуже малі і можуть бути легко перетнуті піхотою. Гусенична техніка здатна перетнути річку в деяких місцях, але це залежить від ширини і глибини річки, крутизни берегів і стану ґрунту. У цьому місці умови не сприяли автомобільній переправі, але переправа була досить маленькою, щоб через неї можна було перекинути розвідний міст. Він був пошкоджений, але все ще виглядав функціональним. російський водій вирішив ним не користуватися.

Запоріжжя. росія витіснила українські війська з південної та центральної частини Старомайорського, але важкі... і я дісно маю на увазі важкі... російські бомбардування південного Урожайного є переконливим свідченням того, що воно все ще перебуває під контролем України.

У районі Роботиного спостерігається значне зменшення чисельності особового складу, але територіальних змін немає.

ZALA 421-16 знищена безпілотником на висоті 2145 метрів.

Херсонщина. Коли "Птахи Мадяра" перебували на Херсонщині, їхні безпілотники мали перевагу в повітрі й розбили росіян ще до того, як ті встигли розпочати наземну атаку. Вони були не єдиним підрозділом, що діяв там. Тепер, коли "Мадяр" перемістився на харківський напрямок, буде цікаво подивитися, чи відбудуться помітні зміни на обох ділянках.

щонайменше семеро росіян були "змиті" з будинку серією атак безпілотників в Олешках;

за 2 км від зруйнованого Антонівського мосту росіяни влучили ПТРК у будинок жінки;

переправлятися через Дніпро небезпечно;

з'явилося кілька відео, на яких російські безпілотники атакують українські безпілотники. На цьому відео український дрон наближається до розвідувального БПЛА "Орлан" зверху і ззаду. Усім операторам безпілотників доводиться боротися з невеликим запізненням, оскільки потрібен час, щоб відеосигнал дійшов до них, і потрібен час, щоб їхні сигнали управління дійшли до БПЛА;

українські морські піхотинці розширили своє патрулювання у Кринках.

Крим:

вибухи біля Керчі;

російський безпілотник знищив український військово-морський БПЛА:

на російській стороні Керченської протоки безпілотник збив російську нафтобазу;

на українській стороні Керченської протоки підбито два російські пороми. Є інформація, що один із цих поромів залишився в Чорному морі. Ці судна доставляли тонни військової техніки та припасів з росії до Криму, Маріуполя та Бердянська, і росія покладалася на них більше, ніж на Керченський залізничний міст. Пороми також використовувалися для торгівлі з Туреччиною;

раніше Керченським мостом перевозили 42-46 потягів зі зброєю та боєприпасами на день. Це припинилося після пошкодження залізничної частини в липні 2023 року. За три місяці 2024 року мостом пройшов лише один військовий потяг з 55 цистернами пального. Зараз мостом щодня проїжджають чотири пасажирські потяги і один потяг з товарами широкого вжитку.

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