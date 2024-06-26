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В київському готелі виявили тіло аташе посольства США в Україні – ЗМІ

26 червня 2024, 18:29
В київському готелі виявили тіло аташе посольства США в Україні – ЗМІ
Wikipedia
В столичному готелі Hilton вчора в одному з номерів знайшли труп аташе посольства США в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела.

"Тіло знайшли близько 11:00. Слідів насильства на ньому не було", - пише видання. 

За словами співрозмовників, чоловік приїхав до України 15 червня. В нього був підвищений рівень холестерину.

У посольстві США цю інформацію не коментують.

Раніше ми писали, що США можуть відправити військових підрядників до України.

 

посольство СШАсмертьHilton

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