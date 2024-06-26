В київському готелі виявили тіло аташе посольства США в Україні – ЗМІ
26 червня 2024, 18:29
Wikipedia
В столичному готелі Hilton вчора в одному з номерів знайшли труп аташе посольства США в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела.
"Тіло знайшли близько 11:00. Слідів насильства на ньому не було", - пише видання.
За словами співрозмовників, чоловік приїхав до України 15 червня. В нього був підвищений рівень холестерину.
У посольстві США цю інформацію не коментують.
Раніше ми писали, що США можуть відправити військових підрядників до України.