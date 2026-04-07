СПОРТ

Помер колишній тренер "Динамо" і "Шахтаря" Мірча Луческу

07 квітня 2026, 21:13
Помер колишній тренер
Матч "Шахтар-Мальме". Фото: Ткачишин Петро
Ключовий етап кар’єри Луческу пов’язаний із роботою в Україні.

На 81-му році життя помер відомий румунський тренер Мірча Луческу, який очолював київське "Динамо", донецький "Шахтар" та збірну Румунії.

Про це повідомляє GSP.

Легендарний фахівець відійшов у вічність після різкого погіршення стану, пов’язаного із серцевими проблемами.

Луческу був госпіталізований 29 березня після непритомності на тренуванні збірної Румунії. Йому встановили дефібрилятор, проте перед випискою стався інфаркт, після чого тренера перевели у відділення інтенсивної кардіологічної терапії. У наступні дні аритмія посилилася, і його перевели у реанімацію, де він перебував у комі під апаратами життєзабезпечення.

Ключовий етап кар’єри Луческу пов’язаний із роботою в Україні. Він очолював донецький "Шахтар" із 2004 до 2016 року, зробивши клуб домінуючою силою національного футболу. Під його керівництвом команда виграла вісім чемпіонських титулів, шість Кубків України та сім Суперкубків.

Головним міжнародним досягненням став виграш Кубка УЄФА у 2009 році, коли "Шахтар" обіграв німецький "Вердер" у фіналі з рахунком 2:1. Цей трофей залишається єдиним для українських клубів на такому рівні в XXI столітті.

Луческу також змістив центр сили українського футболу з Києва до Донецька, створивши довгострокову модель розвитку з акцентом на залучення легіонерів, зокрема бразильських гравців, і їх інтеграцію в команду.

Після звільнення з "Шахтаря" він повернувся в Україну у 2020 році, очоливши київське "Динамо". Вже в першому сезоні команда здобула "золотий дубль" — чемпіонат та Кубок України.

За кар’єру Мірча Луческу завоював 36 трофеїв і провів близько 1700 матчів. Він залишиться одним із найуспішніших тренерів у світовому футболі, чия робота справила системний вплив на розвиток українського клубного футболу.

