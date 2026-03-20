Помер легендарний актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс (оновлено)

У віці 86 років помер Чак Норріс — легендарний американський актор і майстер бойових мистецтв.

Про це повідомили на його сторінці у Facebook.

За словами близьких, смерть настала раптово, хоча точні обставини не розголошуються. Напередодні актора госпіталізували, однак ще 18 березня перебував у гарному настрої та навіть тренувався.

Карлос Рей Норріс молодший народився 10 березня 1940 року в містечку Раян, штат Оклахома. Найбільше Норріс був відомий за фільмами "Вокер, техаський рейнджер" та "Нестримні 2".

"Він прожив своє життя з вірою, цілеспрямованістю та непохитною відданістю людям, яких любив. Своєю працею, дисципліною та добротою він надихав мільйони по всьому світу і залишив тривалий вплив на багатьох життів", — заявила родина актора в Instagram.

У наступні десятиліття актор майже не знімався, з’являючись лише в епізодичних ролях. Останньою його появою в кіно стала роль Алістера в американському науково-фантастичному фільмі “Агент розвідки”.