Помер легендарний актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс (оновлено)

20 березня 2026, 16:23
Помер легендарний актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс (оновлено)
Чак Норіс. Фото: masternorris.com
Майстер бойових мистецтв пішов з життя у віці 86 років.

У віці 86 років помер Чак Норріс — легендарний американський актор і майстер бойових мистецтв.

Про це повідомили на його сторінці у Facebook.

За словами близьких, смерть настала раптово, хоча точні обставини не розголошуються. Напередодні актора госпіталізували, однак ще 18 березня перебував у гарному настрої та навіть тренувався. 

Карлос Рей Норріс молодший народився 10 березня 1940 року в містечку Раян, штат Оклахома. Найбільше Норріс був відомий за фільмами "Вокер, техаський рейнджер" та "Нестримні 2".

"Він прожив своє життя з вірою, цілеспрямованістю та непохитною відданістю людям, яких любив. Своєю працею, дисципліною та добротою він надихав мільйони по всьому світу і залишив тривалий вплив на багатьох життів", — заявила родина актора в Instagram.

У наступні десятиліття актор майже не знімався, з’являючись лише в епізодичних ролях. Останньою його появою в кіно стала роль Алістера в американському науково-фантастичному фільмі “Агент розвідки”. 

смертьЧак Норріс

