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Японська єна впала до 38-річного мінімуму – Reuters

26 червня 2024, 20:28
Японська єна впала до 38-річного мінімуму – Reuters
Ілюстрація: oneway2day.wordpress.com
Валюта Японії впала до найнижчого рівня за майже 40 років щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку уряду, щоб підвищити курс валюти.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сьогодні долар США торгувався на рівні 160,39 єн. 

Подібний курс востаннє був зафіксований в грудні 1986 року, адже розрив у відсоткових ставках між двома країнами продовжував тиснути на японську валюту.

Аналітики вважають, що трейдери випробовують рішучість Міністерства фінансів і центрального банку Японії, які витратили 62 млрд доларів наприкінці квітня і на початку травня, щоб підтримати валюту після падіння.

Важливу роль так звані стратегії керрі-трейду, коли інвестори позичають у низькодохідних валютах, щоб інвестувати у високоприбуткові.

Хоча цьогоріч Японія підвищила процентні ставки від нуля до 0,1%, ставки в США тримаються на рівні від 5,25% до 5,5%, тобто інвестори стікаються до вищої прибутковості доларових активів, підвищуючи курс валюти до єни.

Є ймовірність подальшого підвищення ставок від Банку Японії наприкінці липня, що може допомогти підтримати курс єни до долара, але будь-яке тривале її зростання, ймовірно, вимагатиме зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США.

Днями Японія послабила візові вимоги для громадян України.
Японіявалютаєна

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