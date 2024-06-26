Японська єна впала до 38-річного мінімуму – Reuters

Валюта Японії впала до найнижчого рівня за майже 40 років щодо долара, зберігаючи пильність валютних ринків щодо будь-яких ознак втручання з боку уряду, щоб підвищити курс валюти.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сьогодні долар США торгувався на рівні 160,39 єн.

Подібний курс востаннє був зафіксований в грудні 1986 року, адже розрив у відсоткових ставках між двома країнами продовжував тиснути на японську валюту.

Аналітики вважають, що трейдери випробовують рішучість Міністерства фінансів і центрального банку Японії, які витратили 62 млрд доларів наприкінці квітня і на початку травня, щоб підтримати валюту після падіння.

Важливу роль так звані стратегії керрі-трейду, коли інвестори позичають у низькодохідних валютах, щоб інвестувати у високоприбуткові.

Хоча цьогоріч Японія підвищила процентні ставки від нуля до 0,1%, ставки в США тримаються на рівні від 5,25% до 5,5%, тобто інвестори стікаються до вищої прибутковості доларових активів, підвищуючи курс валюти до єни.

Є ймовірність подальшого підвищення ставок від Банку Японії наприкінці липня, що може допомогти підтримати курс єни до долара, але будь-яке тривале її зростання, ймовірно, вимагатиме зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США.