російські військові вивозять обладнання із Запорізької АЕС

Заступник директора окупованої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає російським військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території", - йдеться на сайті.

Атакіщєв постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, він перебуває в москві.

"Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф, це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

Центр національного спротиву дякує за передачу інформації про кожного ворога, й гарантує що вона не залишиться без уваги. Тимчасові "керівники" та їх "заступники" отримують своє в час, коли найменше очікують", - заявляють в Спротиві.

Нещордавно Зеленський заявив, що деокупація Запорізької АЕС наблизилася.