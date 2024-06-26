російські військові вивозять обладнання із Запорізької АЕС
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території", - йдеться на сайті.
Атакіщєв постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, він перебуває в москві.
"Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф, це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.
Центр національного спротиву дякує за передачу інформації про кожного ворога, й гарантує що вона не залишиться без уваги. Тимчасові "керівники" та їх "заступники" отримують своє в час, коли найменше очікують", - заявляють в Спротиві.
Нещордавно Зеленський заявив, що деокупація Запорізької АЕС наблизилася.