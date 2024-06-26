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російські військові вивозять обладнання із Запорізької АЕС

26 червня 2024, 20:53
російські військові вивозять обладнання із Запорізької АЕС
Фото: nikvesti.com
Заступник директора окупованої Запорізької атомної електростанції Едуард Атакіщєв допомагає російським військовим вивозити зі станції незадіяне обладнання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За повідомленнями місцевих, відряджений з Ростова Атакіщєв відповідає за підписання фіктивних угод щодо передання незатребуваного майна станції на потреби окупантів, а також їх розміщення на території", - йдеться на сайті. 

Атакіщєв постійно пересувається в оточенні військових і майже не з’являється в Енергодарі, він перебуває в москві.

"Вся діяльність Атакіщєва підпорядкована національному центру управління "оборони" рф, це є черговим свдіченням того, що росіяни планомірно перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт.

Центр національного спротиву дякує за передачу інформації про кожного ворога, й гарантує що вона не залишиться без уваги. Тимчасові "керівники" та їх "заступники" отримують своє в час, коли найменше очікують", - заявляють в Спротиві. 

Нещордавно Зеленський заявив, що деокупація Запорізької АЕС наблизилася.

 

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