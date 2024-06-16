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Деокупація Запорізької АЕС наблизилася – Зеленський

16 червня 2024, 19:58
Деокупація Запорізької АЕС наблизилася – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував "покроковий план".

Український президент сказав це під час спілкування з журналістами по завершенню підсумкової пресконференції саміту миру.

"Глобальний саміт миру наблизив деокупацію Запорізької атомної електростанції. Будуть зустрічі... Так, наблизилася. Усі це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета", - сказав Зеленський.

Раніше в обід Зеленський заявив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.

 

Володимир ЗеленськийЗАЕСдеокупація

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