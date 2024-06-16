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Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом – Зеленський

16 червня 2024, 14:41
Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом – Зеленський
Президент України обговорив питання передачі літаків з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Довгоочікувані F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний Метте Фредеріксену за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - сказав Зеленський. 

Український лідер додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністром Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.

Нещодавно ми писали, що між Україною та Заходом можливі конфлікти через навчання пілотів на F-16.

 

УкраїнаF-16

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