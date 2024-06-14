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Між Україною та Заходом можливі конфлікти через навчання пілотів на F-16 – Politico

14 червня 2024, 13:53
Між Україною та Заходом можливі конфлікти через навчання пілотів на F-16 – Politico
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У Києві вимагають від партнерів розширити програму навчань.

Україна та її західні союзники ведуть дискусії щодо швидкості та масштабу підготовки пілотів винищувачів F-16. У Києві вимагають від партнерів розширити програму, проте союзники кажуть, що українські пілоти ще не готові масово літати на F-16.

Про це пише Politico.

За словами українських посадовців, Україна має 30 пілотів, які готові розпочати навчання на цих літаках, проте через недостатню кількість місць у навчальних центрах в США та Данії вони не можуть цього зробити. Чиновники наголосили, що їм терміново потрібно більше пілотів, які будуть готові керувати літаками, аби допомогти протистояти російським окупантам на полі бою. 

Проте американські посадовці наголосили, що літаки будуть прибувати траншами, а навчальний центр в Аризоні може одночасно готувати лише 12 пілотів. 

"Коли вони розгортають ці можливості, ви хочете, щоб вони могли ефективно їх використовувати. F-16 не принесе користі, якщо його знищать в перший же день", - пояснив анонімно один високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Водночас представник Міноборони спростував заяву України про те, що 30 пілотів чекають на початок навчання. За його словами, українці, які перебувають у черзі, мають проблеми з англійською мовою та програмою польотів. 

"Кількість тренувань на F-16 досить мізерна", - зауважив чиновник.

Крім того, західні офіційні особи в Брюсселі повідомили, що Україні потрібні не лише пілоти, а й фахівці з технічного обслуговування та інфраструктури для їхньої підтримки. 

"Вам потрібні не лише пілоти. Технічне обслуговування також є ключовою частиною цього процесу і підготовка технічного персоналу", - зауважив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал К.К. Браун, кар'єрний пілот F-16.

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