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За шість місяців ціни на каву зросли на 40% – Bloomberg

30 червня 2024, 11:21
За шість місяців ціни на каву зросли на 40% – Bloomberg
Фото: siemens-coffee.com.ua
В цьому році скоротились пропозиції на каву, що призвело до зростання цін на ринку.

Популярний сорт робуста подорожчав приблизно на 40% за півроку. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Посуха у В'єтнамі, який є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може викликати дефіцит кави. Така ситуація на ринку вже четвертий рік поспіль.

Найбільший виробник кави в світі – Бразилія. Проте і там збирається менший врожай сорту арабіки. 

"За прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін", - сказав старший віцепрезидент з торгівлі StoneX  Альберт Скалла. 

Восени минулого року ми писали, що кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, можуть бути знищеними за новим законом.

 

каваціни

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