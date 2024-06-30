За шість місяців ціни на каву зросли на 40% – Bloomberg

В цьому році скоротились пропозиції на каву, що призвело до зростання цін на ринку.

Популярний сорт робуста подорожчав приблизно на 40% за півроку.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Посуха у В'єтнамі, який є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може викликати дефіцит кави. Така ситуація на ринку вже четвертий рік поспіль.

Найбільший виробник кави в світі – Бразилія. Проте і там збирається менший врожай сорту арабіки.

"За прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін", - сказав старший віцепрезидент з торгівлі StoneX Альберт Скалла.

Восени минулого року ми писали, що кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, можуть бути знищеними за новим законом.