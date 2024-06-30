За шість місяців ціни на каву зросли на 40% – Bloomberg
Популярний сорт робуста подорожчав приблизно на 40% за півроку.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
Посуха у В'єтнамі, який є найбільшим експортером робусти, зашкодила врожаю і може викликати дефіцит кави. Така ситуація на ринку вже четвертий рік поспіль.
Найбільший виробник кави в світі – Бразилія. Проте і там збирається менший врожай сорту арабіки.
"За прогнозами уряду США, виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, але глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до подальшого зростання цін", - сказав старший віцепрезидент з торгівлі StoneX Альберт Скалла.
Восени минулого року ми писали, що кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, можуть бути знищеними за новим законом.