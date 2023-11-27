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CУСПІЛЬСТВО

Кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, можуть бути знищеними за новим законом – FT

27 листопада 2023, 15:31
Кава та какао, що зберігаються на складах ЄС, можуть бути знищеними за новим законом – FT
Фото: з відкритих джерел
Закон має на меті заборонити на території ЄС продаж продуктів, зокрема, каву, какао, пальмову олію та каучук, які були вирощені в районах вирубки лісів.

Сотні тисяч тонн кави та какао, що зберігаються на складах ЄС, ризикують бути знищеними через ухвалений закон про вирубку лісів, який набув чинності у червні.

Про це повідомляє Financial Times.

Закон має на меті заборонити на території ЄС продаж продуктів, зокрема, каву, какао, пальмову олію та каучук, які були вирощені в районах вирубки лісів.

Водночас Міжконтинентальна біржа (ICE), один з основних майданчиків для торгівлі ф'ючерсами на каву і какао, і Міжнародний торговий центр, спільне агентство ООН і Світової організації торгівлі, попередили, що кава і какао, які були вироблені або зберігаються в ЄС протягом перехідного періоду, можуть бути визнані такими, що не відповідають вимогам, і мають бути продані за межами ЄС або знищенні.

Близько 70 відсотків світового какао походить з Кот-д'Івуару та Гани, де широко поширені вирубка лісів та дитяча праця, а головні виробники кави у світі – Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія.

Станом на літо 2023 року, на складах по всій Європі зберігалося майже 200 000 тонн какао і 150 000 тонн кавових зерен.

Правила ЄС розглядаються як найважливіша частина його екологічного законодавства "Зеленого курсу" і спрямовані на запобігання тому, щоб споживання в ЄС завдавало більшої шкоди країнам за його межами.

Наразі Єврокомісія веде переговори з країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення щодо зберігання врожаю, імпортованого протягом перехідного періоду.

Однак у ЄК відмовились коментувати перебіг переговорів.

ЄСкавазаконкакао

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