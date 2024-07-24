Чашка кави вже дорога, а стане ще дорожчою – Blomberg

В кав’ярнях по всьому світу, які витрачають копійки, щоб запобігти новому раунду подорожчання, не немає варіантів, адже ціни на боби стрімко зростають.

Була надія, що буде здешевшання світових сортів кави, але й далі ситуація із цінами буде ще гірше.

Про це пише новинна агенція Bloomberg.

Зерна арабіки, які є найпопулярнішими в таких мережах, як Starbucks, а також більш бюджетний сорт робусти, різко зросли в ціні через перебої з поставками з В'єтнаму до Бразилії.

Увесь ланцюг поставок продавці підвищують ціни і відмовляються від знижок, аби захистити свою маржу, і багато хто попереджає про подальше зростання цін.

Ціни на зерна робусти, які використовуються для приготування розчинної кави, злетіли до найвищого рівня з 1970-х років.

Високоякісні зерна арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

Зростання пов'язане і з поганою погодою, адже засухи у В'єтнамі, який є потужним виробником робусти, роблять каву дефіцитною четвертий рік поспіль. А от посуха в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають менші боби.

Розрив між ф'ючерсними цінами на ці два сорти є чи не найвужчим за всю історію, що змушує компанії шукати будь-які менш якісні зерна арабіки замість звичного економічно ефективного сорту робусти, щоб зменшити витрати.

Ще в червні ми писали, що за цей рік ціни на каву зросли на 40%.