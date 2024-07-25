ЄС не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Україною щодо російської нафти – FT

Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання.

Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це пише Financial Times.

У виданні нагадали, що Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після того, як рф розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак нещодавнє рішення Києва зупинити транзит нафтопродуктів "Лукойлу" з росії через нафтопровід "Дружба" може зменшити постачання, вважають в обох країнах.

Тому вони звернулися до Єврокомісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації в межах торговельної угоди з Україною. Проте комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив для Financial Times, що Брюсселю потрібно більше часу для того, аби зібрати докази та оцінки правової ситуації.