ЄС не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Україною щодо російської нафти – FT
25 липня 2024, 13:13
Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання.
Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".
Про це пише Financial Times.
У виданні нагадали, що Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після того, як рф розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак нещодавнє рішення Києва зупинити транзит нафтопродуктів "Лукойлу" з росії через нафтопровід "Дружба" може зменшити постачання, вважають в обох країнах.
Тому вони звернулися до Єврокомісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації в межах торговельної угоди з Україною. Проте комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив для Financial Times, що Брюсселю потрібно більше часу для того, аби зібрати докази та оцінки правової ситуації.
За словами трьох дипломатів, на вчорашньому засіданні торгових представників країн-членів ЄС 11 держав підтримали позицію Домбровскіса, а також жодна з них не стала на бік Будапешта та Братислави.
Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання.
"Вибір часу для звернення є особливо іронічним, враховуючи, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в останні тижні глибоко роздратував більшість своїх партнерів по ЄС і Єврокомісію, односторонньо лобіюючи мирний план щодо України під час візитів до росії і Китаю без схвалення Брюсселя", - підкреслили журналісти FT.
Крім того, Україна зазначає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, за допомогою інших російських компаній.
У Financial Times додали, що російська нафта становить 35-40% сировини на єдиному нафтопереробному заводі Словаччині, а продукти, вироблені з цієї нафти, також експортуються до України та Чехії, а звідти до інших країн Центральної Європи. Через що дипломат ЄС наголосив, якщо Словаччина не зможе імпортувати з росії, то "наслідки будуть величезними".
Своєю чергою президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що буде "змушений реагувати", якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу". За його словами, Словаччина допомагає Україні із запасами газу та постачанням електроенергії. Водночас представники Угорщини відмовилися коментувати цю ситуацію.