У Франції почалися дострокові парламентські вибори
Про це повідомляє французьке радіо RFI.
На певних територіях Франції голосування почалося ще вчора, проте на материковій території Франції виборчі дільниці відкриються сьогодні о 08:00 за місцевим часом.
Екзит-поли будуть опубліковані після 20:00.
Право голосу на цих виборах мають 49 млн французів, які обиратимуть 577 членів Національної асамблеї в два тури.
Якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі при явці понад 25%, то він одразу отримує місце у парламенті, відповідно до закону.
В рпазі, якщо ж жодного кандидата не обрано, проходить другий тур, який запланований на 7 липня.
Нагадаємо, що з 6 по 9 червня у країнах Європейського Союзу пройшли вибори до Європейського парламенту і за результатами голосування у Франції, ультраправа партія Марін ле Пен "Національне об'єднання" здобула 31,5% голосів, а партія Макрона "Відродження" - всього 15,2% голосів.
З огляду на такі результати, Макрон оголосив про розпуск "Національних зборів" - нижньої палати французького парламенту та оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться у два тури - 30 червня і 7 липня.