У Франції почалися дострокові парламентські вибори

Сьогодні у Франції проходить перший тур дострокових виборів до Національних зборів - нижньої палати парламенту.

Ультраправа партія Національне об'єднання Марін Ле Пен та її союзники можуть отримати 36,2% голосів виборців.

Про це повідомляє французьке радіо RFI.

На певних територіях Франції голосування почалося ще вчора, проте на материковій території Франції виборчі дільниці відкриються сьогодні о 08:00 за місцевим часом.

Екзит-поли будуть опубліковані після 20:00.

Право голосу на цих виборах мають 49 млн французів, які обиратимуть 577 членів Національної асамблеї в два тури.

Якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі при явці понад 25%, то він одразу отримує місце у парламенті, відповідно до закону.

В рпазі, якщо ж жодного кандидата не обрано, проходить другий тур, який запланований на 7 липня.

Нагадаємо, що з 6 по 9 червня у країнах Європейського Союзу пройшли вибори до Європейського парламенту і за результатами голосування у Франції, ультраправа партія Марін ле Пен "Національне об'єднання" здобула 31,5% голосів, а партія Макрона "Відродження" - всього 15,2% голосів.

З огляду на такі результати, Макрон оголосив про розпуск "Національних зборів" - нижньої палати французького парламенту та оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться у два тури - 30 червня і 7 липня.