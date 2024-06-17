Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен в своєму традиційному тижневому звіті аналізує геополітичні проблеми війни: "мирну" пропозицію путіна, слабкий договір США з Україною та зміну наративу про російський харківський наступ у пресі.

"Мирна" угода путіна. Подвійні стандарти та провайдери путіна на Заході

Існує дуже дивний подвійний стандарт, коли йдеться про те, як обговорюється будь-яка можлива "мирна" угода між Україною та росією. По суті, нічого з того, що говорить путін, не варто сприймати всерйоз, тоді як Україна повинна йти на поступки. Ніби незалежно від того, що говорить путін, він насправді шукає угоду, яка нібито дозволить Україні бути суверенною державою.

Варто звернути увагу на кількість статей у західних ЗМІ, які стверджують, що Україна повинна якимось чином погодитися на (неіснуючу) мирну угоду з росією. Цей наратив про неіснуючу мирну угоду регулярно просувається, особливо активно, як я вважаю, Семюелем Шарапом та іншими.

Цього тижня на шпальтах New York Times з'явилася дуже дивна аргументація з цього приводу, в якій тягар пошуку мирної угоди повністю покладається на Україну. Дійсно, якщо ви прочитаєте цей текст, а також попередній текст Шарапа, росія прагне досягти мирної угоди, але набридливі українці (і їхні партнери), схоже, не бажають робити правильні речі.

У статті йдеться, що росія є справжнім партнером заради миру, а режим путіна прагне досягти угоди. Як чітко зазначено у публікації, росія хоче вести переговори, але Україна не докладає достатньо зусиль, щоб досягти домовленостей.

росія висловила готовність до переговорів, але не була запрошена на конференцію, оскільки Україна підозрює, що росія просто використає зустріч для показухи.

Цікавим прикладом, який використовується в статті, щоб показати, наскільки путін прагне миру, є інтерв'ю російського диктатора з Такером Карлсоном.

Понад те, угода, яку ми собі уявляємо, передбачає, що Україна йде на всі основні поступки, а росії пропонують "підсолоджувачі", щоб вона прийняла угоду. Таким чином, Україні доведеться визнати, що вона не може повернути землі, окуповані росією, і Україні доведеться визнати, що вона не може вступити до НАТО наразі (або взагалі коли-небудь), оскільки не вказана конкретна дата, коли це може бути дозволено.

Ось мирна угода про розподіл території. Так, Україна має цілковиту рацію, але це не має значення, вона повинна поступитися своєю територією де-факто і більше не робити спроб її повернути.

Україна зобов'язалася ніколи не поступатися територіями. Це підтверджується міжнародним правом, яке забороняє захоплення території силою, і Україна не повинна відмовлятися від своїх законних прав на свою землю. Але для забезпечення тривалого припинення вогню їй, можливо, доведеться визнати, що росія має контроль, хоча і не суверенітет, над частинами чотирьох українських областей і Кримом і припинити своє прагнення повернути окуповані території силою.

А ось мирна угода для НАТО.

В рамках мирної угоди Україна може також призупинити свою заявку на вступ до НАТО і пообіцяти не вступати до Альянсу протягом певного періоду часу, скажімо, від п'яти до десяти років. Це полегшується тим, що члени НАТО все ще далекі від єдності щодо прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до альянсу, особливо з огляду на побоювання, що членство може призвести до війни НАТО з ядерно озброєною росією. Тим не менш, це було б великою поступкою. Але Україна все ще може підписати двосторонні договори з окремими членами НАТО про підтримку безпеки – те, що вона вже почала робити, наприклад, з Францією, Німеччиною і Великобританією. Майбутні гарантії безпеки повинні включати сильні положення про постачання зброї та розвідувальних даних Україні, а також допомогу в запобіганні кібератакам. При цьому союзникам України, ймовірно, не буде дозволено розміщувати військові бази на її території.

Коротко кажучи, Україна відмовляється від території, якою вона законно володіє, відмовляється від перспективи членства в НАТО і дає путіну час на перебудову своєї армії.

А на які поступки піде росія? Схоже, що ні на які. Дійсно, автор стверджує, що путіну слід дати підсолоджувачі, щоб він прийняв цю жахливу для України угоду, в тому числі послаблення санкцій і повернення до купівлі російської нафти за ринковими цінами – іншими словами, масивне вливання капіталу в росію – це також те, з чим Україні доведеться змиритися.

Щоб зробити мирну угоду більш прийнятною для росії, їй можна було б запропонувати послаблення санкцій за умови дотримання угоди. Тоді росія могла б торгувати своїми нафтою і газом за ринковими цінами, хоча західні країни могли б запровадити механізми негайного відновлення санкцій, так званого "snapback", у разі потреби. росія отримала б доступ до своїх золотовалютних резервів на Заході, які вона там утримувала раніше.

Підсумовуючи, можна сказати, що путін дійсно хоче угоди, за якою він отримає всю територію, котру зараз контролює, Україна припинить спроби повернути свою територію, Україна відмовиться від будь-якої короткострокової перспективи вступу до НАТО, росія стане багатшою завдяки послабленню санкцій, і росії буде дозволено відновити свою армію.

Важко уявити "мирну" угоду, більш досконало сконструйовану для того, щоб не принести миру.

На щастя, путін втрутився і викрив нісенітницю, закладену в таких аргументах. Через кілька годин після публікації цієї статті путін оголосив, що він дійсно буде обговорювати припинення вогню, але Україні доведеться поступитися набагато більшою територією, назавжди відмовитися від НАТО і так далі.

По-перше, путін починає з базової позиції, що він не розпочинав загарбницьку війну у 2022 році (або у 2014 році).

За словами путіна, Україні доведеться відмовитися від усієї території, яку росія незаконно анексувала (включно з великою кількістю територій, які вона не окупувала, наприклад, західний берег Дніпра в Херсонській області). І Україні доведеться не лише відмовитися від побажань НАТО, але й пообіцяти обмежити свою армію в майбутньому (залишивши її на милість росії в майбутньому). Ось короткий виклад його позиції в одній з новин.

путін наполягав на тому, щоб Київ повністю пішов з усіх чотирьох анексованих областей і, по суті, передав їх Москві в межах їхніх адміністративних кордонів. У Запорізькій області на південному сході росія досі не контролює адміністративну столицю регіону з довоєнним населенням близько 700 000 осіб; у сусідній Херсонській області Москва залишила її найбільше місто і однойменну столицю в листопаді 2022 року.

Щоб побачити, скільки території Україні доведеться віддати – ось карта незаконно анексованих територій (і росія насправді має менше цієї території зараз, оскільки коли територія була анексована, росія окупувала місто Херсон і деякі райони на західному березі).

На щастя, виступ путіна має прояснити 2 речі. Він насправді не хоче "миру" на цьому етапі – він хоче незаконно захопити більшу частину України, відновити свою армію і утримати Україну поза НАТО. Він хоче, щоб у майбутньому він міг знову розпочати війну на своїх умовах. А по-друге, що ті, хто виступає за таку угоду, поставили Україну в неможливу ситуацію "пастки 22". Очікується, що Україна піде на всі поступки, а росія отримає всі вигоди. Більше того, вони будують свої аргументи на тому, що путін готовий вести переговори в дусі доброї волі.

Це здається дивним. путін явно готовий вбивати свій власний народ у надзвичайній кількості, щоб захопити стратегічно неважливі сільськогосподарські поля. Він показав, що із задоволенням бомбардує цивільне населення по всій Україні, скоює незліченні військові злочини і продовжує заперечувати українську державність. Це реальність того, що ми бачимо. Більше того, він майже напевно чекає на результати президентських виборів 2024 року, які відкривають перед ним щасливу перспективу президентства Трампа. Лише цього тижня Трамп вкотре дав зрозуміти, наскільки мало він дбає про Україну.

На зустрічі з членами Конгресу від Республіканської партії цього тижня Трамп заявив, що виступає проти законопроєкту про допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів і не бачить жодної вигоди для США, якщо Україна досягне успіху у війні.

За словами законодавців, Трамп також розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який нещодавно був прийнятий за підтримки республіканців. "Він запитує, якщо Україна переможе, яка буде вигода?" – заявив журналістам представник республіканців Дон Бейкон.

Люди завжди люблять говорити, що вони хочуть миру. Однак іноді миру немає, а "мирна" угода не призводить до миру. Саме в такій ситуації ми зараз перебуваємо. росія не хоче миру на умовах, які можуть призвести до ампутації України та стратегічної деградації. Все це лише створить умови для майбутньої війни в Європі.

Як би сумно це не було, але якщо Україна хоче воювати (а вона хоче), прихильники України повинні надати їй допомогу, необхідну для боротьби і перемоги у війні. Це найкращий шлях до миру.

Гарантії безпеки для України. Краще ніж нічого, але…

Президенти Байден і Зеленський підписали 10-річну Гарантію безпеки

Цього тижня США та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку. Ви можете прочитати весь текст тут. Я не збираюся її критикувати, бо це краще, ніж нічого, але вона також далека від справжніх довгострокових "історичних" зобов'язань США у сфері безпеки, якими її намагаються представити.

По-перше, це не договір. Це угода, підписана між Байденом і Зеленським і якщо Байден піде з посади, його наступник може миттєво скасувати її (що Трамп майже напевно зробить). Отже, навіть якщо угода розрахована на 10 років, вона не є юридично зобов'язуючою для США на цей час.

Більше того, угода хеджує найважливіші питання. Коли йдеться про НАТО, в ній сказано, що майбутнє України – в НАТО, але незрозуміло, коли саме. Дійсно, пункт про НАТО є досить вимученим.

Підтверджуючи, що майбутнє України – в Організації Північноатлантичного договору (НАТО); підтверджуючи свою підтримку декларації членів Альянсу на Вільнюському саміті 2023 року про те, що члени Альянсу зможуть направити Україні запрошення до вступу в Альянс, коли члени Альянсу погодяться на це і будуть виконані умови, наголошуючи на важливості поглиблення її інтеграції в євроатлантичну спільноту; і підкреслюючи центральну роль реформ у підтримці та зміцненні оборони, процвітання, відновлення, верховенства права та демократії України...

Це характерно і для решти документа. США не зобов'язані захищати Україну. Якщо вона з них зазнає вторгнення в майбутньому, це буде предметом "серйозного занепокоєння" для США.

Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності та територіальної цілісності будь-якої зі сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої сторони.

Що ж, це навряд чи втішає.

Найкраща частина документа – це чіткі заяви про те, що будь-яка мирна угода має передбачати "повне" відновлення територіальної цілісності України.

Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені через справедливий мир, який поважає права України відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН.

Отже, це краще, ніж нічого, але це не змінить хід війни прямо зараз. Байден дає зрозуміти, що в разі перемоги він хоче зробити більше для України, але все це залежить від його перемоги. Якщо переможе Трамп, цей документ, ймовірно, опиниться у кошику для сміття.

Посилення санкцій. Це важливіше за документ Байдена

Багато в чому найважливішою подією тижня стало посилення економічної війни проти росії. Кілька днів тому я написав детальну статтю, в якій детально описав ці кроки. В основному відбуваються три речі.

По-перше, посилення покарань для компаній, які використовуються для отримання військово корисних поставок до росії (таких як китайські банки та західні компанії, які обходять санкції).

По-друге, набагато більші зусилля, спрямовані на руйнування російських мереж, які використовуються для обходу санкцій.

По-третє, жорсткі фінансові обмеження на використання росією доларів та євро.

До цього можна додати вчорашнє рішення G7 дозволити використовувати заарештовані російські активи для гарантування фінансової підтримки України у розмірі 50 мільярдів доларів.

Якщо вони зможуть завдати шкоди російському військовому виробництву і зупинити потік передових компонентів (та інших товарів) в російську військову машину – це може мати велике значення (більше, ніж гарантії безпеки США в даний час).

Отже, загалом ми маємо серйозні ознаки посилення економічного тиску на росію та збільшення економічної підтримки України. Залишається сподіватися, що санкції почнуть діяти так, як очікувалося ще у 2022 році.

Це також показує правду про те, що ескалація війни, як правило, є результатом часу. Якби до санкцій ставилися серйозніше раніше – Україна була б у кращій формі, а росія – у гіршій.

Це, до речі, саме те, що по-справжньому бісить путінський режим, оскільки його влада і довголіття ґрунтуються на розподілі грошей між групами підтримки. Варто зазначити, що однією з речей, на які путін накинувся цього тижня, було посилення санкцій, а також кроки "Великої сімки" щодо використання заарештованих російських активів для допомоги Україні. Під час промови, в якій він представив свою "мирну" угоду, він назвав це крадіжкою.

"Незважаючи на всю цю метушню, крадіжка, безумовно, залишиться крадіжкою. І вона не залишиться безкарною", - сказав путін. "Зараз для всіх країн, компаній (і) суверенних фондів стає очевидним, що їхні активи і резерви далеко не в безпеці як в юридичному, так і в економічному сенсі цього слова". "Будь-хто може бути наступним у черзі на експропріацію з боку США і Заходу".

Для того, хто намагався вкрасти більшу частину України, і вкрав мільярди на зерні, це досить багата фраза, але ви вже знаєте, що це таке.

Харківська наступальна операція. Наратив мав бути таким від початку

Преса надто бурхливо відреагувала на російську Харківську наступальну операцію (якій вже майже 40 днів), коли вона розпочалася. Я показав, що це було зображено як прояв російського стратегічного передбачення, що може призвести до українського колапсу.

Насправді наступ виявився стратегічною катастрофою для росії, і зараз призводить до "астрономічних" втрат, які якщо і обмежують російський наступ на Донбасі, то лише на деякий час.

Я напишу про це статтю пізніше наступного тижня (якщо не випливе щось інше), в якій, на мою думку, Харківський наступ і вся російська кампанія 2024 року насправді є найбільш показовими в тому сенсі, що вони підтверджують, що Україна може перемогти у війні.

Так чи інакше, наратив у пресі про Харків непомітно змінився. Тепер говорять про те, що він не впорався з завданням і тому подібне. Це довгоочікувана зміна, але було б набагато краще, якби цей наратив від самого початку був іншим.

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