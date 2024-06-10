Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни аналізує три важливі теми: перехід європейцями стратегічного рубікону стосовно надсилання своїх військ в Україну, ситуацію з російським наступом на Харківщині чотири тижні потому та найбільш успішну російську кампанію – проти української енергетики.

Протягом останніх кількох тижнів я багато писав про бойові дії на фронті, та зараз відчуваю, що можу почати з іншої історії. Цього тижня лінія фронту майже не просунулася, а в районі Харкова та Часового Яру фронт виглядає майже стабільним. Настільки стабільним, що газети, схоже, перестали писати про це (досить різкий контраст із тим, як вони повідомляли про початок Харківського контрнаступу).

Тому я думаю, що можу перейти до потенційно надважливого рішення – відкритого розміщення європейських військ в Україні. Це дуже важливий стратегічний поріг, який вже перейдено і який має супроводжуватися в майбутньому все більшою європейською підтримкою України. Так, це запізніле, але важливе рішення.

Зеленський і Макрон у п'ятницю у Франції. Франція все більше і більше готова перетинати червоні лінії путіна, щоб допомогти Україні.

Європейці перетинають стратегічний рубікон. Нові наміри Макрона

У президента Франції Макрона був досить насичений тиждень. Він пообіцяв передати і навчити українських пілотів керувати французькими винищувачами "Міраж" і рішуче виступити за якнайшвидше оголошення про вступ України до ЄС. Однак, можливо, обидві ці обіцянки менш важливі, ніж його заява в п'ятницю про те, що не лише Франція, а й низка інших європейських країн незабаром направлять свої війська в саму Україну для тренування українських солдатів.

Ось точна цитата з одного з матеріалів на цю тему:

У п'ятницю Макрон назвав прохання України про навчання всередині країни "законним" і сказав, що кілька партнерів "вже дали свою згоду". "Ми збираємося використати найближчі дні для завершення формування коаліції, якомога ширшої", – сказав він.

Якщо припустити, що він говорить правду і плани "допрацьовуються", то це означатиме інший вид зобов'язань європейських держав щодо України (і буде цікаво подивитися, які саме країни Європи беруть у цьому участь). Як повідомляється, певна кількість європейських військовослужбовців перебуває в Україні майже зі самого початку повномасштабного вторгнення, але вони перебувають там без публічного визнання. Відкрите направлення європейських військ в Україну під час війни – це зовсім інша річ.

Тому що навіть якщо ці війська просто тренуватимуться – вони перебуватимуть у зоні бойових дій, яку атакує росія, співпрацюючи з українськими військами, і це зробить ці європейські війська об'єктами війни. Отже, це знак з боку Макрона і тих європейських держав, які приєдналися до цих зусиль, що вони хочуть, щоб це було зафіксовано, що вони кидають виклик російським військовим у своєму бажанні допомогти Україні.

Швидкість змін за останні кілька місяців варта того, щоб її прокоментувати. 2 лютого я вперше написав про можливість введення європейських військ в Україну, хоча тоді думав, що, найімовірніше, очолить ці зусилля Польща.

Наприкінці лютого стало зрозуміло, що Макрон бере на себе ініціативу в цьому питанні, і я спробував пояснити у статті під назвою "Європейські війська в Україні – не виключайте цього", чому це стає все більш і більш імовірним. На початку квітня журнал Foreign Affairs опублікував статтю, написану Яхарою Матісек, Алексом Кроутером і мною, в якій ми зробили сильний і публічний аргумент на користь розгортання європейських сил в Україні, одним із перших завдань яких було б навчання українців.

Було цікаво спостерігати, як швидко змінювалися аргументи: від глузливого пирхання чи тремтіння від страху навіть перед перспективою введення європейських військ в Україну, до широкого визнання того, що це можливо. Це завжди йшло до цього, і відмова США від підтримки допомоги Україні протягом перших чотирьох місяців 2024 року лише прискорила цей процес. Імовірне обрання Дональда Трампа, ймовірно, також його прискорює.

Європа стоїть перед двома дуже різними виборами – вона може або допомогти Україні зараз, або зіткнутися з набагато гіршим майбутнім. Як я вже писав у лютневій статті:

По суті, ви обираєте між двома майбутніми. Перше – це довготривала нестабільність і криза, яка дає росії чудовий шанс переозброїтися. Друге – поразка росії і довгострокова безпека. Будь-яка держава, яка не замислюється над таким вибором, живе в країні мрій.

Той факт, що ми дійшли до такого стану, є закономірним. Європейські держави заради власного майбутнього повинні допомагати Україні, а оскільки США стають ненадійними, у них не залишиться альтернативи.

І навчання будуть лише початком. Як тільки в Україні з'являться європейські сили, це відкриє двері для майбутнього розширення місії. Наступним кроком, як ми зазначали у статті для Foreign Affairs, може стати перебирання на себе відповідальності за протиповітряну оборону на заході Україні. Це було б дуже корисно для України, яка потребує якомога більшої ППО (див. нижче).

Це також ставить росію в безвихідь. Якщо росіяни не нападуть на європейські війська, вони зрозуміють, що занадто налякані, щоб щось робити, коли з'являється така допомога ззовні. Якщо ж вони нападуть на такі сили, то це зробить можливим більш рішучу відповідь Європи. Вони загрожують перетворити війну на справжній конфлікт між Європою і росією.

І це ще не все. Ми маємо ще дві заяви, зроблені Макроном цього тижня, які демонструють зростаючу прихильність до майбутнього України. Після зустрічі з президентом Зеленським у п'ятницю Макрон заявив, що хоче, щоб переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця червня. Знову ж таки, це дуже важливе питання. ЄС має безпековий компонент у своїй структурі, і сигнал про те, що Україна стане його членом, означає, що Європа візьме на себе зобов'язання щодо її безпеки.

А потім було зобов'язання надати Україні винищувачі "Міраж 2000-5", а також забезпечити навчання українських пілотів. Це одні з найсучасніших літаків, якими володіє Франція.

Загалом, європейська підтримка України посилюється. Зокрема, якщо Франція та інші країни відкрито відправляють діючі військові сили в Україну, то це є кроком вперед у підтримці Києва. Саме тому це головна новина тижня.

Харківська наступальна операція. Чотири тижні

Мені цікаво, чи можете ви мені допомогти. Минуло чотири тижні з початку російської атаки. Напевно, настав час для преси спробувати оцінити, що сталося з цією військовою операцією? Я маю на увазі, що коли вона почалася, майже всі були приречені і похмурі щодо того, що це означає. Говорили про крах України, обговорювали російський стратегічний переворот, який відтягне українські війська з Донбасу.

Що ж, за останній тиждень росіяни не здійснили жодного просування на Харківщині (насправді відсутність просування триває вже більше двох тижнів). Ось найсвіжіша карта Deep State на цю тему.

А ось карта за 22 травня. Без змін.

Отже, російський наступ на Харків фактично застряг на деякий час і, ймовірно, зазнає ще більших труднощів, оскільки українці отримали можливість атакувати його логістику і підготовчі заходи у самій росії. Тим часом російські втрати на Харківщині залишаються надзвичайно високими. Як військова операція сама по собі, вона залишається, як я стверджував минулого тижня, тактичним провалом, який перетворився на стратегічний провал.

Але зачекайте – давайте повернемося до Донбасу, куди зараз спрямували свою увагу ті, хто кричав про Харківську наступальну операцію. Що ж, ось карта Очеретинської дуги на сьогодні.

І ось як це виглядало минулої суботи (1 червня).

За тиждень відбулося кілька незначних просувань на кілька кілометрів (не більше трьох) на південь і північ від виступу. Нічого суттєвого не відбулося, Україна не втратила жодної стратегічної території. Я не буду наводити карту фронту Часового Яру (який, як передбачалося, був ключовою метою росії на цьому етапі), тому що зміни там були ще меншими. Можливо, на кілометр вперед.

Цікаво, що на початку тижня було кілька спроб (див. нижче) журналістів, які писали про Харківську наступальну операцію, стверджувати, що вона спрацювала, допустивши просування росіян на Донбасі.

Крім того, цікаво, що немає шкали відстаней, яка б показувала, наскільки малим було просування.

Якщо це те, чого досягає Харківський наступ на Донбасі, то він теж перетворюється на тактичну невдачу. Ті російські війська, які були зв'язані і знищені на півночі Харківщини, могли б досягти більшого на Донеччині. Ба більше, вони залишаються застряглими на півночі, в той час як Україна, як завжди, зберігає внутрішні лінії для більш ефективного переміщення військ між північчю і півднем.

То що ж відбувається? Схоже, ідея полягає в тому, що путін готовий нести такі величезні втрати (зараз понад пів мільйона вбитих і поранених, втрачено понад 10 000 одиниць бронетехніки) заради постійних крихітних здобутків. Інститут вивчення війни розіслав звіт, в якому йдеться про те, що путін вважає, що такий поступовий підхід є його нинішньою чітко сформульованою стратегією.

Це свого роду стратегія, але важко розглядати її як виграшну у довгостроковій перспективі, якщо вона продовжує призводити до того, що партнери України все більше і більше приходять на допомогу Києву, як ми бачимо вище. росія не має безмежних запасів або солдатів, і ще один рік втрат такими темпами призведе до того, що вона опиниться в жахливому стані (по суті, стане васалом Китаю). Це більше схоже на стратегію поставити все на перемогу Дональда Трампа в листопаді.

Більше того, чим довше триватиме війна на Донбасі, тим більше Україна зможе вдарити по росії в Криму та Чорному морі. Цього тижня було дуже приємно побачити статтю в The Economist про останнє, про що ми з Миколою говорили вже кілька місяців. Україна фактично виграє війну на цих територіях і виграє тим краще, чим більш сучасне обладнання вона отримує (ППО, F-16 тощо).

Ключовим моментом для того, щоб ця стратегія спрацювала для України, буде зменшення її власних втрат. Тож нехай росія витрачає себе на постійні атаки на Донбасі тощо, натомість їй потрібно у відповідь нанести сильний удар по Криму (та інших стратегічних об'єктах) та тримати українські втрати якомога меншими. Це не дуже приємно, але це шлях вперед для України.

Найуспішніша російська кампанія. Увага на генератори

6 січня я написав про те, що назвав "Поверненням стратегічної авіації". Мене завжди дивувало, як за останні кілька десятиліть стратегічні повітряні сили вийшли з моди, особливо для ВПС США (одні з небагатьох, які дійсно могли їх застосовувати). Замість цього повітряні сили все більше розглядалися як інструмент для роботи зі сухопутними військами для досягнення тактичних перемог.

Це завжди здавалося дивним поглядом на військово-повітряні сили, оскільки їхня основна перевага полягає в тому, що вони дозволяють надзвичайно розширити зону ураження з традиційного поля бою на величезну територію, яку в книзі "Як була виграна війна" я назвав "повітряно-морським суперполем бою".

Оскільки росіяни і українці намагаються багато чого змінити у сухопутній війні, більш ніж очевидно, що для обох сторін стратегічна повітряна міць виявилася набагато ефективнішою в цій війні. Українці досягли певних успіхів у своїй кампанії проти російських нафтопереробних заводів (ще один з яких був атакований БПЛА цього тижня).

росіяни, на жаль, досягли, можливо, ще більшого успіху в своїй кампанії за останні п'ять місяців проти української енергетики. Вона перебуває у дуже серйозному критичному стані. Виробництво електроенергії в Україні скоротилося через руйнування багатьох/більшості великих традиційних електростанцій в країні. Це призвело до відключень електроенергії по всій країні, на тривалий час протягом доби у Києві та інших містах – ситуація, яка, схоже, триватиме місяцями. Людям часто доводиться обходитися портативними генераторами.

Сцена на київській вулиці цими днями – посеред відключення електроенергії виділяється будівля з генератором. Джерело фото

Це дуже серйозне питання. Втрата електроенергії вплине на військове виробництво, внутрішнє виробництво та моральний дух. Ситуація також погіршиться, особливо якщо не відбудеться позитивних змін до наступної зими.

Все це є прямим наслідком того, що США скоротили допомогу Україні цієї зими. По суті, Україні відчайдушно не вистачало боєприпасів для ППО, і результатом цього став набагато більший успіх росії з її стратегічними ракетно-безпілотними атаками.

Все, що я можу сказати, це те, що партнерам України доведеться допомогти з цією кризою влади так само, як вони допомагають на полі бою. Україні потрібно буде захистити те, що вона зберегла, відремонтувати все, що можна, завезти якомога більше невеликих генераторів і навіть під'єднатися до європейської енергосистеми, якщо це буде можливо. Це вимагатиме значних зусиль.

Тож якщо ви можете чинити тиск на своїх політичних лідерів, будь ласка, згадайте про необхідність захисту, ремонту та заміни українських джерел електроенергії – це ситуація, яка потребує найбільшої уваги.

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