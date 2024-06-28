Президентка ЄК закликала ЄС інвестувати €500 млрд в оборону
Про це агентству AFP повідомили європейські дипломати.
Суму в 500 млрд євро фон дер Ляєн представила на саміті Євросоюзу в Брюсселі під час обговорення проблем обороноздатності ЄС.
Фон дер Ляєн не надала конкретики щодо того, з чого складається ця сума.
"Ми не бачили таблиць, ми не бачили деталей, це взяте зі стелі число", – пише видання.
Голова Єврокомісії має запропонувати лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією.
Але це питання викликало суперечки в Євросоюзі.
Нагадаємо, що лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років.