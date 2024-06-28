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Президентка ЄК закликала ЄС інвестувати €500 млрд в оборону

28 червня 2024, 09:51
Президентка ЄК закликала ЄС інвестувати €500 млрд в оборону
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що протягом наступного десятиліття їм, ймовірно, потрібно інвестувати 500 мільярдів євро для зміцнення оборони.

Про це агентству AFP повідомили європейські дипломати. 

Суму в 500 млрд євро фон дер Ляєн представила на саміті Євросоюзу в Брюсселі під час обговорення проблем обороноздатності ЄС. 

Фон дер Ляєн не надала конкретики щодо того, з чого складається ця сума.

"Ми не бачили таблиць, ми не бачили деталей, це взяте зі стелі число", – пише видання. 

Голова Єврокомісії має запропонувати лідерам ЄС письмові пропозиції щодо залучення коштів для зміцнення оборони, але натомість вирішила обмежитися лише презентацією. 

Але це питання викликало суперечки в Євросоюзі.

Нагадаємо, що лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу на 5 років.

 

інвестиціїоборонаЄвросоюз

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