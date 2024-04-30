НАТО готується протистояти росії – WSJ

Війська країн-членів тренуються для ведення бойових дій пліч-о-пліч, в той час, як суперечки про витрати на оборону переслідують Альянс.

Мета цьогорічних навчань під назвою Steadfast Defender 2024 — дати зрозуміти москві: Альянс готовий захищати своїх членів — особливо тих, хто перебуває поблизу російських кордонів, зокрема й Латвії. Тепер підготовка до коаліційних війн знову стала пріоритетом НАТО, і війська повинні знати, як працювати разом на полі бою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Інтеграція всіх країн — це виклик", — заявив підполковник канадської армії Джонатан Кокс.

Цього року, вперше за останні десятиліття, європейські члени в сукупності виконають свої фінансові зобов'язання перед Альянсом, заявив нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Однак Альянс потерпає від інших суперечок. Лідери розходяться в думках про те, чи слід дозволити Україні та іншим претендентам вступити в Альянс.

А багато країн НАТО, включно з шістьма з 12 членів-засновників, як і раніше, далекі від досягнення рівня військового бюджету. Через низькі витрати вони стали об'єктом критики з боку кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа, що викликає сумніви в майбутньому Альянсу, якщо Трамп переможе в листопаді.

Канада виділяє на військові потреби близько 1,3% свого ВВП і не планує досягати 2%. Цього року Столтенберг і посол НАТО в США Джуліанна Сміт дорікнули Канаді в тому, що вона є однією з єдиних країн Альянсу, які не прагнуть досягти узгодженої мети у витратах на оборону.

Мета НАТО — підготувати союзників до бою пліч-о-пліч. Цього року — навчання найбільші з 1988 року й проводяться протягом чотирьох місяців від Північного полярного кола до Чорного моря. У них задіяно близько 90 тисяч військовослужбовців, 1100 бойових машин, 80 літаків і 50 військово-морських суден.

Операція в Латвії стала однією з декількох, які були проведені поблизу кордону Європи з росією. У 2016 році, після подій у Криму та на території східної України, члени НАТО домовилися про постійну ротацію військ між вразливими східними членами.

"Партнерські відносини пов'язують союзників тісніше, ніж будь-коли з часів холодної війни, коли США, Велика Британія і Франція тримали війська на постійній основі в Західній Німеччині", — пише The Wall Street Journal.

Одна з найсерйозніших розбіжностей в Альянсі — це відмінність у поглядах країн-членів на загрози. НАТО називає тероризм і росію своїми головними загрозами. Багато чиновників у Туреччині та інших країнах-членах Альянсу, розташованих уздовж Середземного моря, більше турбуються про регіональні конфлікти, нелегальну міграцію і тероризм, ніж про росію.

Планувальники НАТО вважають малоймовірним відкрите вторгнення росії до Латвії в найближчому майбутньому, хоча нещодавно деякі військові чиновники в країнах НАТО заявили, що москва може стати досить сильною для нападу через кілька років. У більш короткостроковій перспективі вони побоюються, що москва може спровокувати конфлікт у сусідніх країнах, розбурхавши місцевих росіян і використавши напруженість як привід для втручання, як це зробив Кремль на сході України десять років тому.

Стандартизація великої техніки є складним завданням, оскільки її виробництво — прибутковий бізнес, від якого мало хто хоче відмовлятися. У США налічується близько трьох десятків основних військових систем, таких як літаки, кораблі й танки. З дрібнішою технікою теж можуть виникнути проблеми. Планувальники роками намагаються забезпечити сумісність захищених польових радіостанцій з різних країн, і ця проблема ускладнюється необхідністю цифрового шифрування і заходів з протидії радіоелектронній боротьбі.

Планувальники Альянсу встановили норми оснащення і працюють над тим, щоб забезпечити взаємозамінність техніки. Але навіть для одного з найосновніших стандартів НАТО — 155-міліметрових артилерійських снарядів — члени Альянсу випускають 14 різних моделей. Деякі снаряди не підходять до інших пускових установок, а деякі можуть підійти, але не будуть пов'язані з програмним забезпеченням для наведення на ціль.

"Багато з майже 200 різних систем озброєнь, наданих Україні, походять з країн НАТО. Ця "мішанина" створила справжній кошмар для України, яка змушена шукати запчастини для багатьох з них", — зазначає газета.