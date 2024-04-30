Естонія не планує примусову репатріацію українських чоловіків призовного віку

Вони зможуть продовжити посвідку на проживання, але втратять можливість подорожувати.

У Міністерства внутрішніх справ Естоні немає планів проведення примусової депортації громадян України, які законно проживають в Естонії, і виїхали із своєї країни через війну. В тому числі це стосується і чоловіків призовного віку, повідомила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс.

Про це пише ERR.

Вона зазначила, що мобілізація - це питання, що стосується держави та її громадян.

"Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - зазначила Вікс.

Вона підкреслила, що громадяни України мобілізаційного віку, які не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, вони втратять можливість подорожувати, але не можливість проживати в Естонії.

"Відсутність дійсного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання, у тому числі на підставі тимчасового захисту. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших документів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа", - сказала Вікс.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 000 військових біженців. Серед них було 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Нагадаємо, 23 квітня українські консульства за кордоном припинили надання послуг військовозобов'язаним чоловікам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення про тимчасове припинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, спрямоване на забезпечення справедливості.