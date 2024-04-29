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ПОЛІТИКА

Допомога Британії та США для України має надихнути інших робити більше – прем'єрка Естонії

29 квітня 2024, 16:03
Допомога Британії та США для України має надихнути інших робити більше – прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас Фото: ТСН
"Ми не повинні забувати, що в нас є ресурси й досвід – наша сила переважає російську".

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас сподівається, що нещодавні пакети військової допомоги для України з боку США та Великої Британії вплинуть на інші держави у контексті посилення підтримки Києва.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Якщо ми не допоможемо Україні, що це скаже про нас?", – зазначила Каллас, яку охрестили "Залізною леді Європи" за її жорстку критику незаконного вторгнення путіна і яка перебуває у списку розшуку кремля.

"Вільний світ повинен продемонструвати волю до перемоги над російською агресією в Україні - це найкращий і найдешевший спосіб забезпечити всю нашу безпеку. Україна потребує як нашої швидкої військової допомоги, так і довгострокової підтримки. Цілі росії не змінилися, вона завжди розігрувала карту, що одного дня наша допомога зменшиться, а наша єдність зруйнується", – додала очільниця естонського уряду.

Вона також привітала рішення Британії та Сполучених Штатів Америки передати Україні додаткові пакети військової підтримки.

"Це також має надихнути інших надавати Україні те, що вона терміново потребує. Ми не повинні забувати, що у нас є ресурси і досвід - наша сила переважає російську", – наголосила прем’єр.

Раніше колишній міністр Збройних сил Великої Британії заявляв, що поразка України у війні з росією коштуватиме Заходу трильйони доларів у новій холодній війні. Хіппі сказав, що останній пакет допомоги не "відразу змінить баланс, що дозволить українцям перейти в остаточний наступ, який принесе швидку і повну перемогу". Він також вважає, що українські бригади потрібно тренувати у спосіб "який дозволяє синхронізувати їхнє пересування з артилерійським вогнем, повітряною підтримкою і всім іншим, що може бути кинуте на росіян".

СШАвійнаЕстоніяБританіяКая Калласдопомога Україні

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