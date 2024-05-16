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ЗСУ контратакували в районі Вовчанська – Генштаб

16 травня 2024, 16:33
ЗСУ контратакували в районі Вовчанська – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
За останню добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень: найбільш запеклі бої йдуть на Покровському напрямку.

Збройні сили контратакували російських військових в районі міста Вовчанськ в Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

"З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця", - йдеться в дописі. 

В Генштабі додали, що росіяни завдали ракетних ударів по Харкову і Старій Водолазі, а також вдарили з авіації по населених пунктах Вільча, Вовчанськ і Стариця.

"В свою чергу українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ", - пишуть українські військові. 

Протягом доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень. 

Найбільш запеклі бої точаться на Покровському напрямку, де загарбники вже провели 20 атак.

Нагадаємо, що 10 травня Центр протидії дезінформації попередив українців щодо наступу росіян на Харків.

 
ЗСУхарківщинаконтрнаступВовчанськ

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